打造苗栗觀光及科技大縣 賴清德催票

民進黨總統候選人賴清德（前左五）到苗栗拜廟，並拉抬立委候選人康世明（前左四）聲勢。（記者張勳騰攝）

2024/01/08 05:30

拉抬曾玟學、康世明 籲國會過半 推動桃竹苗大矽谷計畫

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕民進黨總統候選人賴清德昨分別到苗栗縣苗栗市西山聖帝廟及竹南鎮保民宮參香，之後舉辦說明會，全力拉抬立委候選人康世明及曾玟學聲勢；賴清德強調，將把苗栗縣從農業縣打造成觀光及科技大縣，且苗栗縣將因桃竹苗大矽谷計劃受益更多。

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賴清德籲請苗栗鄉親把票開出來，讓康世明、曾玟學高票當選，國會就過半，他也一定當選。

超級星期天，賴清德搶攻苗栗縣客家庄票源，他誇讚曾玟學是苗栗未來的希望，年輕無畏，十年前參加學運，成功擋下海峽兩岸服貿協議，如果十年前簽定服貿的話，現在台灣經濟會受到重大影響，衝擊各行各業，社會不會像今天這樣安定。

賴清德表示，曾玟學充滿理想、抱負，沒有包袱，為國家及苗栗努力，勇敢面對對手抹黑、攻擊，希望苗栗鄉親能做曾玟學的後盾，給予支持。

賴清德指出，他在各縣市都提出均衡台灣國家建設計畫，屬於苗栗縣的計畫，很多跟曾玟學所提政見一樣，未來會與曾一起建設苗栗，將苗栗從農業縣打造成觀光及科技大縣，尤其桃竹苗大矽谷計畫，將新竹科學園區的科技產業效益挹注到苗栗，創造更多就業人口，而且是高薪人口，帶動苗栗其他產業發展。

賴清德強調，角逐苗栗縣第一選區立委的康世明是教師出身，為人師表深受敬重，而立委操守必須清廉，康世明擔任竹南鎮長期間不貪不取、乾乾淨淨。賴更舉聘僱員工為例，人民皆為老闆，會挑選老實、認真員工，康世明正好符合相關條件。

2024總統大選

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民進黨總統候選人賴清德（前左二）到苗栗拜廟，並拉抬立委候選人曾玟學（前右四）聲勢。（記者張勳騰攝）

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