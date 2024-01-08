蔡其昌市場掃街 民眾高喊加油

「信賴其昌」新住民姐妹後援會到場，為蔡其昌加油，高喊「凍蒜」。（記者歐素美攝）

2024/01/08 05:30

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市第一選區民進黨立委候選人蔡其昌，昨在「信賴其昌」新住民姐妹後援會及市議員王立任、楊典忠等陪同下，到清水菜市場掃街拜票，民眾、攤商熱烈回應，高喊加油，針對對手蔡壁如前一晚在大里造勢晚會提民調，蔡其昌說，蔡壁如明知故犯，就是為了選舉不擇手段，蔡如對此則不願回應。

選前最後一週有何競選策略？蔡其昌說，平日做事才重要，批評對手蔡壁如對地方不了解，到處造謠抹黑說十幾年來很多人都沒有看到他，因為這十幾年來，她都沒有在這裡，為了選舉才來，當然不了解他跟鄉親的感情，這就是造謠，選舉到了，只要按步就班，把一切交給選民決定，最後階段努力衝刺，相信選民會疼惜在地會做事的人，這就是他的策略。

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第一選區立委選舉藍白合，民眾黨總統候選人柯文哲在大里造勢晚會喊出下架國民黨及民進黨，蔡其昌對此表示，這次總統與立委選舉投票將很混亂，將分裂投票。總統選舉為全國性，國民黨跟民眾黨是矛盾的，而且不斷相互攻擊，但蔡壁如昨天則是持續基層拜票，但強調自己有信心勝選，下架民進黨及新潮流。

謝志忠告對手江啟臣誣告

第八選區民進黨立委候選人謝志忠，昨赴台中市地檢署按鈴控告對手江啟臣誣告、意圖使人不當選，呼籲江啟臣出面和鄉親交代清楚，競選團隊涉賄案件的細節與內容，不要假司法手段轉移焦點；江啟臣服務處發言人王昱翔則呼籲對手不要作賊喊捉賊，還想興訟浪費司法資源，並請檢調嚴查速辦，確保選舉公平公正，要選民用選票唾棄奧步、制裁抹黑！

而中市其餘各選區候選人昨天都忙著掃街，最後一哩路爭取選民的支持。

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