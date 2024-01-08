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鍾佳濱衝刺 今賴清德陪車掃屏市

民進黨立委候選人鍾佳濱的太太楊茹憶（左二）在台北市議員林亮君（左一）、屏東縣議員梁育慈（左三）陪同下到建國市場拜票。（鍾佳濱服務處提供）

民進黨立委候選人鍾佳濱的太太楊茹憶（左二）在台北市議員林亮君（左一）、屏東縣議員梁育慈（左三）陪同下到建國市場拜票。（鍾佳濱服務處提供）

2024/01/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選前最後一個週日，民進黨屏東縣第一選區立委候選人鍾佳濱昨天前往高樹鄉掃街，接著回到屏東市單車拜票，並公布八日至後天的車隊掃街行程，包括今天上午在總統候選人賴清德陪同下車掃屏東市，接著週二高樹、里港鄉、週三九如、鹽埔鄉，盼鄉親力挺。

尋求三連任立委的鍾佳濱，昨天和妻子楊茹憶兵分兩路拜票，鍾佳濱上午到高樹市場掃街，爭取鄉親支持，然後回到屏東市與台北市議員林亮君、顏若芳騎單車拜票，晚上參加民進黨屏東選前造勢晚會，楊茹憶則在台北市議員林亮君、屏東縣議員梁育慈等人陪同下，到屏東市建國市場拜票，親切向攤商、菜籃族拉票，反應熱烈，許多民眾主動說出投二二六（二號賴清德、二號鍾佳濱、六號民主進步黨），並大聲喊加油。

鍾佳濱同時公布接下來的車隊掃街行程，八日將與總統候選人賴清德車隊屏東市，上午十點十五分許從瑞光南路與復興南路口出發，沿復興南路、復興路、屏東夜市口、逢甲路、民族路、和平路到建國路。

九日上午八點半從南華大橋出發，車隊掃街高樹鄉，下午兩點則從里港後援會出發，車掃里港鄉，沿途參拜福德祠、媽祖廟、慶濟宮等，十日上午八點半從九如後援會出發，車掃九如鄉向鄉親爭取支持，下午兩點從洛陽路出發，進行鹽埔鄉車隊拜票。十一日則在副總統候選人蕭美琴陪同下車掃。

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