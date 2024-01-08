柯造勢場拉票遭酸帶槍投靠 藍4選將否認棄侯保柯

國民黨立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興昨晚到柯文哲台中大里的造勢場拉票，結果柯粉大喊「棄侯保柯」，場面相當尷尬。（江和樹提供）

2024/01/08 05:30

〔記者陳建志、蘇孟娟、黃旭磊、林欣漢、黃子暘、鄭淑婷／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲前晚在台中大里舉辦造勢晚會，吸引眾多支持者到場，四位國民黨台中立委候選人一起到場拉票，結果柯粉對著他們怒嗆「棄侯保柯」，還被做成「藍營帶槍投靠」影音在網路上流傳；四人否認「棄侯保柯」，指藍白在立委層級仍是相互合作。

柯文哲前晚在大里舉辦造勢活動，接近散場時，國民黨台中第四、五、六、七選區立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興也一起到場拉票，卻被經過的柯粉群起怒嗆「棄侯保柯」，柯文哲支持者還做成「起風了！藍營帶槍投靠」的影片在網路上流傳。

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對此，林家興表示，大里本來就是他的選區，前晚掃街發現有人群就過去打招呼，藍白在立委層級相互合作，總統層級仍是堅定支持選前在野勝率最高、選後也最有能力執政的侯友宜團隊。

黃健豪與廖偉翔也說，台中立委選舉本來就是藍白合示範區，選舉以來也常跟民眾黨的立委候選人蔡壁如合體造勢，當晚只是前往尋求支持；羅廷瑋強調，當晚到場聲援林家興，期待「台中藍白合」爭取選票。

民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，如果國民黨總統那麼強，國民黨四選將也不必過來，「意味很明顯了，好像把侯友宜放棄了才敢過來」，相信他們也認為需有柯粉支持才可能當選。柯文哲昨也首度錄影推薦廖偉翔，廖對此表示感謝。

民眾黨：藍需要柯粉才會贏

國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨「禁柯令」沒有解除，總統還是唯一支持侯友宜，但部分區域立委會爭取選票極大化。如今各方都在進行車隊掃街，碰到也算正常，總不可能遇到其他陣營車隊就立刻閃到旁邊，太強人所難。

國民黨不分區立委被提名人韓國瑜前天在造勢時指「柯文哲像空氣槍，熱鬧但不會贏」。

侯友宜昨受訪時對於棄保未正面回應，僅喊話「請大家集中選票、支持侯康配，完成政黨輪替最後一哩路」。

國民黨主席朱立倫昨天到新北市輔選時表示，希望放下藍白合過程中的不滿、小恩小怨，共同為中華民國與台灣的未來，集中選票才能促成政黨輪替。

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