《基隆選戰》百業相挺鄭文婷 林沛祥市場拜票

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷（右）昨成立「聯合後援會」，立委蔡適應（左）頒發聘書給後援會幹部。（記者盧賢秀攝）

2024/01/07 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨總統候選人賴清德、基隆立委候選人鄭文婷昨成立「聯合後援會」，基隆市各大社團站出來力挺鄭文婷接棒立委蔡適應；國民黨立委候選人林沛祥則到市場拜票，握緊每一雙手，林表示，他要改善基隆的產業結構，吸引更多年輕人在基隆落地生根。

蔡適應︰建設基隆 交棒給鄭

賴清德與鄭文婷聯合競總昨下午舉辦「聯合後援會」成立大會，包括義消、四大社團、蔬果業、旅宿業等各大行業都站出來力挺。蔡適應表示，過去爭取到許多建設來基隆，市港再生、大基隆歷史場景等，還有未完成的任務，將交棒給鄭文婷。

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鄭文婷表示，選舉剩下最後一週，希望大家努力衝最後一波。她日前到監察院檢舉林沛祥財產申報不實，就是要讓大家看看對手對於自身財產究竟如何隱瞞。林母徐少萍在當立委時，財產一年內快速累積破億，林父林水木在卸任市長前九天，突然過戶近千坪土地給林沛祥，而林沛祥的哥哥林毅，過去選中山區議員時涉嫌賄選，經過法院認證。這樣的人怎麼能相信不是為了家族利益，而出來選舉的？呼籲大家堅定反權貴、顧基隆，票投六號鄭文婷。

林走仁愛市場衝刺 議員助陣

林沛祥昨與市議員韓世昱、何淑萍等人到仁愛市場，向攤商及買菜的婆婆媽媽拜票。林沛祥表示，他主要的政見著重於促進基隆在地發展，尤其重視市民能在家鄉生活，改善基隆的產業結構，激發城市的繁榮活力。他也強調，不同世代之間的合作與溝通是推動城市發展的關鍵，留住人才、吸引更多年輕人在基隆落地生根，才是為基隆帶來長遠繁榮與變革的重要一環，期望能獲得市民的信任與支持。

2024立委選舉

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