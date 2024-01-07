檢察總長︰替境外勢力介選 最重判15年

檢察總長邢泰釗曾赴橋頭地檢署，感謝辦案同仁辛勞。（最高檢提供）

2024/01/07 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕總統及立委選舉將於十三日舉行，各地檢署近期查獲多起中共金援或招待國人旅遊案件。最高檢察署五日召開全國檢察長選舉查察會議，檢察總長邢泰釗直言，本次出現許多新型態的妨害選舉手法，源頭多來自境外，國人若替境外勢力介入選舉，最重可處十五年徒刑，接受中共指示散布假民調，可處七年六月；國人應勇於檢舉不法，維護民主自由。

邢泰釗表示，不論傳統或新型態妨害選舉案件，幕後其實都是金錢在運作，且源頭多來自境外，提高辦案難度。法務部長蔡清祥指出，偵查力求維護選舉公平性，若外界對偵辦有雜音，檢察官在不違反偵查不公開前提下，該澄清就澄清。

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最高檢說明，民眾若招待國人赴中旅遊，並要求支持特定政黨或候選人，依選罷法最重可判十年；接受滲透來源指示、委託或資助，加重至十五年。受滲透來源指示公開演講或署名推薦候選人，為候選人站台或造勢、召開記者會，印發、張貼宣傳品或豎立標語、看板，利用網路或其他媒體宣傳，最重可判五年。

最高檢解釋，中共在選舉期間資助旅遊費用並做選舉指示或暗示，意圖影響選情，村里長若還赴中接受招待，而非單純交流，即涉犯刑法一四三條受賄投票罪，最重可判三年；此外，若受滲透來源指示散布、傳播「假民調」，最重刑度七年半。

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