空飄氣球 選前頻擾台／國防部︰中國認知作戰 企圖影響民心

國防部公開資訊，元旦起至昨上午六時，總計有十二枚中國空飄氣球進入台灣防空識別區，其中六枚飛越台灣本島上空。（示意圖，Taiwan adiz提供）

2024/01/07 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國空飄氣球近期頻繁進入台灣空域，多次飛越台灣上空。國防部昨指出，經分析研判，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣。

根據國防部公開資訊，自元旦起至昨日上午六時，總計已有十二枚中國空飄氣球進入台灣防空識別區，其中六枚飛越台灣本島上空。

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國防部表示，經彙整中國空飄氣球近期飄移路徑，對多條國際航道安全造成嚴重威脅。國軍除嚴密掌握相關動態，在第一時間通報民航單位適切應處，也對中共漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧之態度，表達譴責。

國防院副研究員舒孝煌昨受訪指出，中國對台施放空飄氣球，可能是官僚體系下的「制式作為」，例如中央軍委下達各單位執行對台相關行動，各單位被分配任務，特定單位就以施放空飄氣球交差，然而這類行動不僅沒有達到認知作戰目的，台灣民眾也會反感，引起負面效果。

國策研究院資深顧問陳文甲受訪表示，中國透過空飄氣球的行動可能包含多重目的，涵蓋心理戰和宣傳、情報收集、展示科技軍事能力，以及測試對方反應；在心理戰和宣傳方面，這種策略可能旨在製造目標國家內部的不安和恐慌，影響民眾的情緒和觀點，進而削弱對現任政府或特定政治派別的信任。

其次，陳文甲說，空飄氣球裝備的監視設備，如相機和感應器，可用於收集敏感信息，這些信息可能被用於干預選舉，比如通過揭露或扭曲信息來影響公眾對候選人的看法。此外，通過展示其先進的監視和空中技術，中國可能試圖展現其軍事和科技實力，間接影響選舉。

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