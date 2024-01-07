綠指利用網紅發走路工 柯競辦反擊︰惡意栽贓

民進黨昨指控柯文哲疑似利用網紅以雙倍車資發放「走路工」。（民進黨提供）

2024/01/07 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠、張軒哲／綜合報導〕大選將屆，民進黨昨指控，民眾黨疑似利用網紅，透過社群媒體宣傳可獲取雙倍車資發放「走路工」，號召參加凱道選前之夜造勢，涉犯期約賄選。民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室則回應，經查證該網紅IG頁面上，並沒有民進黨指控的走路工圖文，不知道是民進黨刻意Ｐ圖，還是惡意栽贓？民進黨此舉暴露了他們的焦慮，擔心一月十二日民眾黨支持者自主上街擠爆凱道，才會出此選舉奧步。

柯文哲昨被問到民進黨指控以雙倍車資發放「走路工」一事時說，不曉得此事，這樣問嚇了一跳，想說怎會有錢賄選？

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柯辦也提到，近期看到大量粉專跟YouTube頻道被惡意檢舉到下架，包含「我家阿北啦TV」頻道無故被刪除，特定陣營在群組發起檢舉網紅頻道的LINE對話截圖，很難不讓人懷疑背後是否有特定的政治動機，目前正積極了解原因。

民進黨發言人張志豪、大選律師團律師黃帝穎昨召開記者會。張指出，民眾黨除了染紅，現在更疑似透過網紅發「走路工」，支持柯文哲的網紅在社群平台發文，「首次回饋！十萬元現金」、「參加凱道選前之夜的粉粉，台灣地區交通費來回雙倍回饋給你們，懇請支持柯文哲」，且說明交通費採實報實銷兩倍回饋，明顯已經涉嫌賄選。

黃帝穎說，這顯然是以不相當對價，支持特定候選人，當然涉嫌賄選，更扯的是，這還是在網路公然賄選。依據最高檢賄選犯行例舉，不構成賄選的動員行為應「僅限於提供車輛載運」，但支持特定總統候選人，提供交通費「雙倍」回饋，就涉犯賄選。

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