「他是我兄弟」 蔡英文為吳琪銘站台

總統蔡英文（中）表示，立委吳琪銘（左二）是「她的兄弟」，吳琪銘沒當選，她會很傷心。（記者翁聿煌攝）

2024/01/07 05:30

蔡︰吳琪銘沒當選 我會很傷心 賴清德也推薦第一名立委賴品妤

〔記者翁聿煌、闕敬倫、盧賢秀／新北報導〕總統暨立委選舉進入最後的選前超級星期六，蔡英文總統昨天到新北市輔選第十選區的民進黨立委候選人吳琪銘（土城、三峽區），是蔡總統一週內的第二次輔選吳；蔡英文說，「他是我兄弟」，吳琪銘對民進黨政策的全力相挺，她當然要來幫忙，蔡英文並告訴全場支持者說，「吳琪銘沒當選，我會很傷心！」激發全場情緒高喊「凍蒜」。

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蕭美琴陪吳 三峽車隊掃街

蔡英文昨天到土城區五穀先帝廟參拜並為吳琪銘輔選，她表示，吳琪銘的地方服務非常紮實，也全力支持國家重大政策，土城、三峽區在吳琪銘的努力下，各項建設都有很大進步，包括捷運工程、共飲翡翠水、司法園區、土城工業園區發展高科技及製造業，帶動地方的繁榮發展。此外，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天也陪同吳琪銘在三峽區車隊掃街，請求選民支持。

新北市第五選區（樹林、鶯歌及新莊區九個里）的民進黨立委候選人蘇巧慧，昨天舉辦鶯歌場的「選前大團結」，約三千名支持者高呼「蘇巧慧，留國會」；蕭美琴到場推薦蘇巧慧爭取多項地方建設，例如班班有冷氣、生生有平板，都是蘇巧慧用心投資台灣的未來。

選前大團結 「蘇巧慧留國會」

蘇巧慧致贈「護國春聯」給蕭美琴，題字「守護台灣，護國有我」，她表示，擔任立委以來從未鬆懈，用紮實的政績來回報鄉親，包括新莊區福營國中打擊練習場、鶯歌商工拳擊基礎訓練站等，還有樹林捷運、浮洲橋匝道及鳳鳴簡易車站都有成果，她深信服務的真心可以換得選民的真心支持，未來還會推動樹林大柑園計畫、改善鶯歌鳳鳴車站周邊道路等，選舉不用比黨籍、顏色，一切就比政績，「請大家給會做事的人一個公道。」

賴品妤︰拒絕貪污惡勢力

另外，民進黨總統候選人賴清德昨天與黨籍立委候選人賴品妤，到汐止區聖德宮、天秀宮參拜，賴清德推薦賴品妤是第一名的立委，全勤專業且認真打拚，請求選民支持賴品妤續留國會，與他共同守護台灣。

賴品妤表示，她這幾年推動汐止交通改善，包括捷運汐東線核定，台鐵汐科站中段出口改善，白匏湖運動園區等，汐止已有很大進步。

賴品妤也呼籲民眾「拒絕貪污惡勢力」，她下週將公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破國民黨立委候選人廖先翔的大謊言。

廖先翔昨天到市場發春聯、騎自行車拜票，他表示，自己一步一腳印勤耕選區、爭取地方建設，賴品妤只會耍花樣，玻璃珠也不會變成鑽石。

廖先翔說，上次賴也說要讓他的論文一槍斃命，結果賴把自己搞得灰頭土臉，看她這次又耍什麼花樣？

2024總統大選

2024立委選舉

民進黨總統候選人賴清德（前排中）和立委候選人賴品妤（前排右）呼籲民眾幫忙催票。（記者盧賢秀攝）

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