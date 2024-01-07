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總統握方向盤 國會是引擎 賴：民進黨立委過半才能穩健前行

大選決戰進入最後黃金週，民進黨總統候選人賴清德展現「母雞帶小雞」戰力催票，昨晚在新北新莊造勢。（記者王藝菘攝）

大選決戰進入最後黃金週，民進黨總統候選人賴清德展現「母雞帶小雞」戰力催票，昨晚在新北新莊造勢。（記者王藝菘攝）

2024/01/07 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰進入最後黃金週，民進黨總統候選人賴清德昨日行程滿檔，展現「母雞帶小雞」戰力催票，力拚國會席次過半。賴並強調，總統、副總統掌握方向盤，但國會才是引擎，帶領方向的人要正確，車子引擎也要有力，國家才會穩健前行。

決戰黃金週 朝野陣營全台衝刺

距離本週六投票日剩一星期，朝野陣營把握最後的衝刺時機。賴清德全台輔選，昨晚並連趕桃園、新北兩場大型造勢晚會。

國民黨總統候選人侯友宜昨晚也在桃園舉辦晚會，侯訴求民主制衡，不能讓一黨獨大，這場選舉對中華民國和台灣來說，是走在最重要的紅綠燈十字路口，台灣絕對不能輸，他要讓台灣重新出發。

侯：不能一黨獨大 柯台中造勢

民眾黨總統候選人柯文哲則於台中舉行造勢活動，柯強調台灣不是民進黨的專利，國旗也不是國民黨的專利，要民眾同時下架兩黨。

賴清德則指出，過去八年國人「選對的人、走對的路」，蔡總統現將台灣託付給他與蕭美琴，繼續將台灣這輛車開向世界，堅定走在民主路上。賴並強調，立委選舉民進黨過半的重要性。他說，如果讓國民黨不分區立委候選人韓國瑜當上立法院長，很擔心有「三項大事」會回來。

賴盤點，​一是「黑金會回來」，二是「服貿會回來」，三是「親中勢力會回來」。他說，國民黨的兩岸政策，是附和中國「一中原則、一國兩制、九二共識」的三合一併吞台灣方案，外加立法院國防委員會的「馬文君們」，恐讓海鯤艦潛艇永遠無法完工。

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