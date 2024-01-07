藍營︰集中選票拚勝選 讓「棄柯保侯」發酵

國民黨二0二四競選平台總發言人凌濤。 （資料照）

2024/01/07 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕距離總統大選投票只剩下最後一週時間，藍營黨內人士昨受訪指出，國民黨「侯趙配」若要勝選，必須集中所有支持下架民進黨的選票，最後要讓「棄柯保侯」氛圍發酵，集中在野票源的三大關鍵，就是先前藍、白兩黨六點協商結論，訴求選後聯合政府，以及未來國會議長人選必須與「侯趙配」當選互綁。

強調藍白協商結論有效

國民黨二○二四競選平台總發言人凌濤說明，為了最後集中在野力量，黨主席朱立倫和總統候選人侯友宜這幾天持續強調藍、白兩黨六點協商結論至今有效，或是不分區立委第一名的前高雄市長韓國瑜呼籲藍軍支持者不要受「總統支持柯文哲、政黨票支持韓國瑜」的說法誤導，都是在為整合支持政黨輪替的民意、鞏固藍軍票源努力；向選民訴求，唯有總統票支持「侯趙配」，韓國瑜未來才比較有可能擔任立法院長。

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立法院長須綁「侯趙配」

凌濤指出，國民黨五日大型造勢晚會在台南市舉行，選前黃金週最後一場行動中常會，十日將再返回台南市舉行，用意就是直搗民進黨總統候選人賴清德的本命區，希望縮小南部地區的藍、綠差距。

從整體區域分析選情，一位不具名的藍營輔選人士表示，中部地區目前「侯趙配」在台中市的選情持平，南投縣最為穩定，彰化縣的立委選情優於總統選情；南部地區由於最近在高雄市、台南市的造勢升溫催化下，「侯趙配」可望不會輸「賴蕭配」太多。

桃園選情仍有待拉抬

至於北部地區，這位人士指出，台北市、基隆市「侯趙配」大幅領先對手，最關鍵的地區是在侯友宜的本命區新北市。桃竹苗地區，新竹縣市與苗栗縣國民黨有明顯優勢，有待拉抬的重點地區就在桃園市，只要桃園選情明顯上來，整個北北基桃就會大好。

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