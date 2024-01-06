基隆鄭文婷檢舉林沛祥 疑財產申報不實

針對立委候選人林沛祥財產申報疑似漏報，立委候選人鄭文婷（右）與台北市議員林延鳳（左）昨前往監察院遞交檢舉函。（鄭文婷辦公室提供）

2024/01/06 05:30

〔記者楊丞彧、俞肇福／綜合報導〕民進黨基隆市立委候選人鄭文婷四日指控國民黨基隆市立委候選人、基隆市議員林沛祥疑似涉及財產申報不實，鄭昨與台北市議員林延鳳前往監察院提出檢舉，指林沛祥除了漏報不動產，甚至還漏報了自己的兩名子女，「實在太荒謬了」。對此，林沛祥昨利用電視公辦政見會上的最後不到一分鐘澄清，他表示，「立委候選人應該是用政見爭取人民的支持，而不是用抹黑、詭辯來凸顯自己，爭取人民支持。」其餘沒有再做回應。

鄭文婷等人四日指控，林沛祥一家是盤踞基隆政壇四十年的「權貴家族」，且其家族財產申報多涉不實；身為基隆市議員的林沛祥，更有三筆不動產在參選立委所提交的財產申報「被消失」。林前天則回應，所有的財產申報都是送監察院核實，一切都合法合理合情申報，財產申報都沒有問題。

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林沛祥︰合法合理合情申報

鄭文婷與林延鳳昨早再前往監察院檢舉林沛祥涉嫌財產申報不實。鄭文婷表示，林沛祥漏報三筆不動產，依據公職人員財產申報法第十二條規定，可處二十萬元以上四百萬元以下罰鍰。

鄭文婷質疑，一個連自己的小孩都會忘記的候選人，若當選之後，心裡會惦記著選民嗎？鄭也批對手「假清高、真權貴」，成天嚷嚷著被欺負、被說是「公子哥」，但始作俑者都是他自己，「作賊喊抓賊」。

鄭文婷指出，立法委員為國家立法者，恪守法律是基本。她呼籲，選民要選一位心中有百姓、能夠付託並委以重任的人來擔任立委；無視法律的權貴、連自己孩子都會忘了的候選人，絕不是能委以重任之人。

林延鳳指出，國民黨副總統候選人趙少康一九九二年受訪時曾說，非常唾棄政二代與黑金。然而，國民黨這次選舉提名林沛祥、廖先翔、張智倫等政二代，趙少康卻視而不見；對於搭檔侯友宜的疑似獵地、炒地案，更是充耳不聞。林直言，趙少康曾言「權力使人腐化」，如今完全適用於國民黨。

2024立委選舉

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