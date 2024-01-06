賴清德拉抬 女力連線彰化造勢

民進黨總統候選人賴清德（中），前往彰化縣為彰化立委四個選區候選人陳秀寶（右一）、黃秀芳（右二）、陳素月（左一）及吳音寧（左二）聯合造勢活動站台。（記者陳冠備攝）

2024/01/06 05:30

陳秀寶、黃秀芳、吳音寧、陳素月溪湖晚會 萬人到場

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕民進黨總統候選人賴清德昨日到彰化縣溪湖鎮，為同黨四位女性立委候選人陳秀寶、黃秀芳、吳音寧及陳素月站台。他表示，二○二四年台灣大選，是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這將決定印太地區和平跟穩定，而台灣人民手中的選票，決定了世界命運，因此希望大家將正副總統選票投給賴清德、蕭美琴，也要讓彰化縣民進黨提名的四位女性立委候選人都當選，讓民進黨在國會席次過半。

請繼續往下閱讀...

籲票投賴蕭配 走對的路

把握選前黃金週，民進黨彰化縣立委四個選區候選人再度連線，昨日晚間七點半在溪湖鎮湖西國小旁停車場，舉行造勢晚會，吸引近萬人到場，賴清德、蘇貞昌、陳吉仲等人到場站台。賴清德表示，二○二四大選是全球今年第一場選舉，也是全球最重要選舉，這場選舉決定印太地區和平跟穩定，目前全世界各大媒體已經進駐台灣，要看台灣人民怎麼做出決定，走向未來還是走向過去，如何堅守民主價值，而人民手中一票，決定世界命運。

國會不過半 黑金就回來

賴清德說，這幾天大家都有看到《在路上》這支影片，就像影片中所描述，領導國家像開車一樣，要有開車的駕駛，還要有瞻前顧後的副駕駛，台灣這八年在蔡英文總統領導下，已經走向正確的道路，現在要繼續走下去，因此要「選對的人、走對的路」。此外，還要讓民進黨國會過半，如果說正副總統是正副駕駛，那國會就是引擎，汽車引擎不夠力就會空轉，如果國會不過半，韓國瑜可能會當立法院院長，這樣台灣就會面對很多困難，黑金就會回來了，我們不能接受這樣的國會。

蘇貞昌、陳吉仲站台助講

賴清德也說，他很感謝彰化鄉親這八年支持蔡英文，所以讓國會過半，才可以讓台灣可以推動很多政策，這次彰化鄉親也要支持彰化四位女力進國會，讓台灣這台車馬力足夠，才能開更穩更順，國家就更進步，他已經有台灣國家建設計劃，未來會好好建設彰化，最後他強調，大家參與民主許久，我們不能走回頭路，台灣要進步，彰化要發展，需要彰化四位「女力」。

2024總統大選

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法