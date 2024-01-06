父遭控索賄 江肇國：司法早已還清白

父親遭控索賄，立委候選人江肇國表示司法廿年前早已還清白。 （記者蘇孟娟攝）

2024/01/06 05:30

〔記者蘇孟娟、施曉光／綜合報導〕國民黨中市立委候選人林家興等人五日召開記者會，指控民進黨立委候選人江肇國的家族圖謀私利；江肇國則駁斥說，他父親遭控索賄案，廿多年前就司法三審確定無罪，早已證明清白，選前倒數七天，這是翻陳年舊案抹黑之舉。

江肇國質疑，對手國民黨立委候選人羅廷瑋，原本名列上述記者會的出席名單，是最大受益者，合理懷疑羅是背後「影武者」，將控告林家興及羅廷瑋意圖使人不當選與誹謗罪；羅廷瑋則說，採訪通知非他所發，他昨天在台中忙公辦政見會，對記者會內容不知情。

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林家興等人昨天與一位自稱受害的建設公司董娘，在台北召開「竊佔國土害人破產，魚肉鄉民受害者現身說法！解密江肇國家族煉金術」記者會，指控江肇國的家族圖謀私利。

江肇國駁斥說，建商指他父親施壓阻止公園開闢，但該案是台中市第十二屆議會決議，他父親第十三屆才當選議員，與該案無關；有證人證明他父親未索賄，更有錄音譯文證明，是其他議員建議是否給拆遷戶補償費，這也是法院二審撤銷一審判決，以及三審判決無罪確定的依據；已被撤銷的一審判決竟被刻意放大，更故意忽略三審無罪的結果，來誤導選民抹黑他。

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