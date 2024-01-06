宜蘭藍營103桌千人宴 綠營質疑賄選

陳俊宇競選總部質疑藍營席開103桌宴請千人，前立法院院長王金平帶黃琤婷逐桌拜票，有賄選嫌疑。左起陳俊宇競總發言人陳定霖、總協調陳文昌、發言人薛呈懿。（記者蔡昀容攝）

2024/01/06 05:30

王金平帶候選人黃琤婷逐桌拜票 黃否認賄選 宜檢：偵辦中

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕大選倒數，民進黨宜蘭縣立委候選人陳俊宇陣營指控，國民黨陣營日前以「全心力挺王金平後援會歲末聯誼」名義，在羅東鎮席開一○三桌宴請千人，前立法院長王金平帶著國民黨候選人黃琤婷逐桌拜票，有賄選嫌疑。黃琤婷不認為是賄選，並稱有證據可去檢舉。宜蘭地檢署表示，有接獲情資已在偵辦中，不便對外說明。

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陳俊宇競總質疑檢調為何沒動靜

陳俊宇競選總部總協調陳文昌說，前立委林建榮去年十二月二十七日在羅東某餐廳舉辦「全心力挺王金平後援會歲末聯誼」，在四十多個團體及個人贊助下，席開一○三桌，宴請千人吃飯，估算至少花六、七十萬元，「挺侯康全國後援總會」總會長王金平出席，帶著黃琤婷逐桌拜票請託，這不是賄選，什麼是賄選？

陳文昌說，二○○五年陳定南選縣長，縣黨部發行三百元餐券舉辦餐會，當時的南澳後援會會長號召民眾坐巴士過來，途中就被接到情資的檢調攔下，藍營接著出動宣傳車，抹黑陳定南「抓到了，抓到了」，這次國民黨餐會也有人檢舉，檢調為什麼沒動靜？

陳競總指國民黨有七大奧步

競總發言人薛呈懿更盤點國民黨有「七大奧步」，就是賄選、抹黑、造謠、出動網軍、散布假訊息、配合中國介選和弱化女性。她說，林姿妙選縣長，全家上台哭，大打悲情牌，透過弱化女性，博取選舉利益，黃琤婷有樣學樣，呼籲國民黨不要再做這種行為。

黃琤婷：不要在女生身上貼標籤

宜蘭地檢署表示，有接獲情資尚在偵辦，不便對外說明。黃琤婷則回應，她受邀出席餐會，這不是今年才辦的活動，她不認為是賄選，但這是可受公評之事，民進黨若有證據，可以去檢舉。

此外，黃琤婷認為，「哭」是表達情緒的方式，賴清德也為了老家違建而哭，這沒有弱化問題，不要在女生身上貼標籤。國民黨議會黨團書記長林義剛說，民進黨所謂的「七大奧步」，是民進黨最擅長的，也是他們自己的最佳寫照。

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