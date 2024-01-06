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首頁　>　政治

改變、建設苗栗 4候選人繪藍圖

2024/01/06 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立委選舉首場公辦政見會昨登場，第一選區立委候選人康世明提出「改變苗栗新五力」政策，對手陳超明則大打政績牌；第二選區候選人邱鎮軍全場用客語發表苗北、苗中、苗南三大區域政見，曾玟學則闡述醫療及交通等經建政見。

首位發言的康世明提出「改變苗栗新五力，苗栗改變大前進」政見，分別為文教、醫療、交通、產業、觀光五面向的政策。他並強調，要找出地方所在特色，才能為發展找到好的定位，苗栗才能大進步。

陳超明細數擔任立委將近十二年內，替苗栗縣爭取超過四百五十四億元建設經費，以及爭取竹南龍鳳漁港聯外道拓寬、造橋交流道興建、白沙屯拱天宮北側與南側聯絡道、改善苑裡地區無自來水等。

曾玟學主張苗栗醫院未來要設立腦中風、癌症中心：交通政見提出頭份交流道改善、台七十二線快速道路銜接國道等。曾玟學強調，要以苗栗市為核心推動苗栗門面計畫，藉由城區活化和產業引入，讓苗栗市恢復縣治的活力。

邱鎮軍則表示，未來配合中山高頭份第二交流道、科學園區擴大，擴大頭份交流道以東區域發展，讓市地、交通完善規劃；同時爭取玉清大橋銜接中山高、台七十二線新建新東大橋交流道，並結合銅鑼科學園區的產業鏈，打造大坪頂產業園區，推動發展航太園區，為苗栗市帶來就業機會。

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