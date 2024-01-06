《各遭藍營對手提告》康世明簽名駁「黑函」 曾玟學出庭批濫訴

民進黨苗栗縣第一選區立委候選人康世明昨天下午搭大型吊車在看板上簽名，以示負責。（康世明競總提供）

2024/01/06 05:30

〔記者彭健禮、翁聿煌／綜合報導〕民進黨苗栗縣第一選區立委候選人康世明，在街頭懸掛對手陳超明貪汙案一審被判刑的看板，被陳提告涉違選罷法，並向苗縣選委會檢舉是黑函，康昨搭大型吊車在看板上簽名以示負責。而與民進黨合作的苗栗縣第二選區候選人曾玟學揭國民黨對手邱鎮軍染毒遊藝場挨告，曾昨出庭正面迎戰，反批邱濫訴。

判決書被掛街頭 陳超明告康涉違選罷法

陳超明因SOGO經營權收賄案，一審被判七年八個月，康世明批陳超明是「貪汙明」，康陣營後援會節錄法院判決書內容製成大型看板懸掛街頭。陳告康涉違選罷法，也向苗縣選委會檢舉康的大型看板是黑函。

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康世明昨天在公辦電視政見發表會場，被選委會人員告知看板未有候選人親自署名是違反選罷法，可能採取強制性手段拆除，昨日下午康即搭大型吊車在看板上簽名，以示負責。

邱鎮軍由律師提告曾意圖使人不當選

陳超明昨重申，絕對沒有貪污，民進黨透過司法打壓，遇到選舉就抹黑，目的就是要醜化他為苗栗打拚的成績。

曾玟學被邱鎮軍透過律師向法院提起自訴控告「意圖使人不當選」，昨首度開庭。曾在吳宜臻、慕宇峰、蔣昕佑三位律師陪同下出庭，抨擊邱陣營不願回應染毒爭議，反而提出策略性訴訟，並強調所有言論都在合理評論範圍，會在法庭上證明指控皆有所本。

曾並批邱以司法濫訴手段，讓他把時間花在司法審理程序上，邱卻在外面拜票，相信這種情形，苗栗鄉親是沒有辦法接受的。不過，自從他揭露邱的相關爭議後，可以感受到鄉親反應劇烈，因為他把過去大家不敢說出來的事情，在這次選戰中勇敢地說出來。

憲兵「邱鎮軍」涉毆警察 邱陣營不回應

另，政治評論員李正皓昨在臉書發文，引述媒體報導指一九九三年憲兵「邱鎮軍」涉嫌毆打警察被送辦，而國民黨苗栗縣立委候選人邱鎮軍當年剛好也在同單位服役，質疑是否為邱鎮軍本人？對此，邱鎮軍競選總部不予回應。

2024立委選舉

苗栗縣第二選區候選人曾玟學（左二）被國民黨對手邱鎮軍，透過律師向苗栗地方法院提起自訴控告「意圖使人不當選」，昨日首度開庭。曾玟學在吳宜臻、慕宇峰、蔣昕佑三位律師陪同下出庭。（記者彭健禮攝）

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