國民黨范振龍賄選 判3年2月定讞

國民黨新竹縣議員范振龍因涉及行賄，被二審改判三年二月、褫奪公權四年，最高法院駁回上訴定讞；范振龍昨受訪表示，「我覺得不太公平」，但仍尊重司法的判決。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/06 05:30

遞補竹縣議員 也當選無效

〔記者溫于德、廖雪茹／綜合報導〕國民黨新竹縣前議員范振龍去年五月甫遞補同黨賄選議員陳德木所留遺缺，立刻被查出也涉及行賄。一審地院考量范認罪，依公職人員選舉罷免法中交付賄賂罪對范輕判兩年、緩刑五年；二審認定范賄選嚴重破壞選舉制度，改判三年二月、褫奪公權四年，最高法院日前駁回上訴定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

國民黨議員賄選 連兩人判當選無效

國民黨籍縣議員賄選「背靠背（連續兩人）」都被判當選無效、先後被解職，相當罕見。前議員陳德木因現金買票、被法院判決當選無效確定後，「落選頭」范振龍去年五月遞補上任，但也因行賄選民，一審亦判決范當選無效，范放棄上訴，確定喪失議員身分，缺額已由國民黨籍陳栢誠遞補。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，范振龍為求順利當選縣議員，前年六月起請託宗親范秉興進行現金買票，范秉興又請范揚貴協助買票，三人找來范姓宗親、樁腳等七人，以宗親每票一千元、非宗親五百元向選民買票，檢方依選罷法的交付賄賂罪起訴十人。

范喊冤 一樣案件卻有不同判刑結果

范振龍昨受訪表示，他的案子和陳德木很像，但一樣的選舉、一樣的案件，卻有不一樣的判刑結果，他覺得不太公平，到底標準在哪裡？所以他提起上訴。一審判他緩刑，二審卻以他當過議員卻賄選為由，改判三年二月，他遞補前沒有當過議員，法官卻不採納，「在司法面前，我完全是一個弱者」。

范振龍說，前天他收到最高法院傳真判刑定讞，一月十日就要入監執行，正式公文都還沒拿到，為什麼這麼急？且趕在十三日大選投票之前，「讓我覺得是不是有政治考量」，最後他會選擇面對，尊重司法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法