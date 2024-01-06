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《新北第12選區激戰》賴品妤告涉違選罷法 廖先翔批耍花樣

立委候選人賴品妤（中）、新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）控告及告發立委候選人廖先翔，涉嫌意圖使人不當選、竊占國有地等罪。（記者錢利忠攝）

立委候選人賴品妤（中）、新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）控告及告發立委候選人廖先翔，涉嫌意圖使人不當選、竊占國有地等罪。（記者錢利忠攝）

2024/01/06 05:30

〔記者錢利忠、俞肇福／綜合報導〕民進黨新北第十二選區立委候選人賴品妤指控競選對手國民黨立委候選人廖先翔，涉嫌蒐集民眾個資，在選區散布她的黑函，廖先翔家族濫墾山坡地違建莊園，昨與新北市議員林秉宥、顏蔚慈前往台北地檢署提告廖先翔，涉嫌意圖使人不當選、竊占國有地等罪。廖先翔表示，她正事不做每天耍花樣、炒新聞，這就是賴品妤這四年來的寫照。

廖也被告發涉侵占國有地、濫墾

昨早十時，賴品妤與林秉宥、顏蔚慈一起赴北檢按鈴；賴以告訴人身分控告廖涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，林秉宥、顏蔚慈則告發廖先翔父子，涉嫌侵占國有地、濫墾山坡地等數罪。

賴品妤指出，廖先翔除了莊園、停車場爭議外，還捲入論文涉詐欺、長期占用區公所免費充電停車格停放特斯拉等案，不管大錢、小錢都要貪，子承父業一直貪。

近期有民眾反映，家中收到挾帶廖先翔負面文宣，廖竟能無故取得一般民眾的個資，有無利用議員特權竊取個資，須說清楚，若廖還僅存最後一點人格，應儘速兌現「退選」的政治承諾。

廖先翔昨天表示，明明四日才去監察院，地檢署就在監察院的旁邊，同一天可以做的事情硬要分兩天來做，正事不做每天耍花樣、炒新聞，就是賴品妤這四年來的寫照。

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