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潛艦洩密案 賴籲南投鄉親 用選票教訓馬文君

民進黨昨晚在南投草屯舉辦勝選造勢晚會，總統候選人賴清德（前排中）高舉立委候選人蔡銘軒（左）、蔡培慧（右）的手，與現場支持者一起高喊凍蒜。 （記者陳鳳麗攝）

民進黨昨晚在南投草屯舉辦勝選造勢晚會，總統候選人賴清德（前排中）高舉立委候選人蔡銘軒（左）、蔡培慧（右）的手，與現場支持者一起高喊凍蒜。 （記者陳鳳麗攝）

2024/01/06 05:30

阻止她到立法院繼續擋國防預算

〔記者陳鳳麗、葉永騫／綜合報導〕民進黨總統候選人賴清德，昨晚在南投縣草屯鎮的烏溪團結勝選晚會指出，國民黨立委馬文君洩漏潛艦機密，被韓國媒體大大報導，並認定是親中立委，她當立委多屆，一直在國防委員會杯葛、凍結國防預算，要請南投鄉親用選票教訓她，阻止她再次進立法院，不要讓她繼續擋國防預算。

韓媒報導洩密 認定親中立委

賴清德指出，馬文君將潛艦國造機密洩漏給韓國，這兩天韓國媒體大大的報導，她還被認定是親中立委，而她當了四屆立委，不只蘇貞昌院長當四年行政院長，馬文君不曾打過電話或親自來拜託地方建設，連他當了一年多行政院長，也不曾接過馬的電話爭取地方建設，而她多年一直都在國防委員會，一直杯葛和刪除國防預算，這種親中立委不能再支持她，不能讓她繼續進立法院。

支持蔡銘軒進國會 爭取建設

賴清德說，要請南投鄉親用手中的選票教訓馬文君，阻止她到立法院繼續擋國防預算，而最好的方法就是讓民進黨的蔡銘軒當選立委，由他進國會來幫地方爭取建設。

賴清德昨在屏東助選時也指出，潛艦洩密案令人不齒，希望南投的鄉親用選票教訓馬文君、支持民進黨候選人蔡明軒，來守護台灣、維護印太和平。

蔡銘軒昨也召開記者會強調，馬文君若站在韓國和中國立場監督台灣政府，就請她放棄南投縣立委選舉，讓蔡銘軒當立委為南投和台灣打拚。

蔡銘軒說，前海軍顧問郭璽已出示韓國SI公司負責人聲明，指該公司未將潛艦機密資料交給台灣，韓媒的報導也證實了政府遭指竊盜他國機密，邏輯上有問題，但想不到馬文君還要硬拗。不知馬是否還有把機密洩漏給其他國家，最好能誠實地交代清楚。

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