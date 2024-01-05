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批抹黑 侯友宜：若我背後都黑金 民進黨為何不抓

國民黨總統候選人侯友宜昨晚到基隆市舉辦造勢晚會，抨擊民進黨這次選舉選到沒有人性，用抹黑、抹紅來騙取選票，用詐騙來奪取政權更讓人看不起。 （記者俞肇福攝）

國民黨總統候選人侯友宜昨晚到基隆市舉辦造勢晚會，抨擊民進黨這次選舉選到沒有人性，用抹黑、抹紅來騙取選票，用詐騙來奪取政權更讓人看不起。 （記者俞肇福攝）

2024/01/05 05:30

〔記者俞肇福、許倬勛／綜合報導〕國民黨總統候選人侯友宜昨晚到基隆市舉辦造勢晚會，他表示，當年擔任刑事局長時，時任立委的賴清德曾稱讚他像武俠小說中的名探，嫉惡如仇、辦案最厲害，但如今一競選，選總統的賴清德就抹黑他是黑金，這是非常大的污辱；侯反問說，如果站在他背後的都是黑金，民進黨執政八年為何不把這些黑金都抓去關？

嗆民進黨貪污、腐敗 竟反控他黑金

侯友宜抨擊說，民進黨自己是一群既得利益者的貪污、腐敗結構，如今竟然反過來指責他黑金，民進黨選到沒招了，只會靠抹黑、抹紅來捏造不實的事，甚至抹黑他的家人，他的岳父母把財產留給女兒是台灣的人之常情，這是父母與子女的感情，沒什麼好講的，他老婆也會把長輩遺留的財產照顧三個女兒。

侯表示，遇到事情就要老實面對，不像民進黨閃問題、一騙再騙，民進黨為了轉移賴清德萬里老家違建焦點，就重炒他五年前首度參選新北市長已被檢驗的舊事，他和妻子的財產申報都經過檢驗；他批評民進黨選到沒人性，用抹黑、抹紅騙取選票，用詐騙來奪取政權更讓人看不起。

搶軍公教票 趙籲政黨輪替扭轉現況

侯友宜昨晚在基隆市的造勢晚會，同樣拉抬輔選基隆市立委候選人林沛祥的聲勢，包括前總統馬英九、黨主席朱立倫、國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人齊聚，呼籲藍營支持者團結集中選票，讓二○二四大選從台灣頭贏起。

此外，全國公教軍警消聯合總會昨天也在侯友宜位於新北市板橋區的全國競選總部，舉辦「學界、政界及公教軍警消挺侯康配記者會」，約五百人到場力挺、高呼凍蒜，包括公教軍警消聯合總會長劉盛良、前教育部長吳清基、前行政院秘書長趙守博等到場支持。

國民黨副總統候選人趙少康到場表示，讓綠營繼續執政，台灣將陷入危險，「想要戰爭就投給賴清德」，領導者不能為國家帶來和平等同罪大惡極，呼籲象徵社會理性力量的軍公教投給「侯趙配」，唯有政黨輪替才能扭轉現況，必須集中力量投給國民黨，才能換來和平、安定、繁榮、清廉、有效率的未來。

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