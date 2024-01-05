本報專訪》侯友宜：我一定會贏 不會操作棄保

國民黨總統候選人侯友宜昨接受本報專訪，談到「棄柯保侯」，他反問「選民有那麼好操作？」他不擔心、更不可能刻意操作棄保，因為他是在野最強的候選人，期待新氣象的選民自然會做出選擇。（記者方賓照攝）

2024/01/05 05:30

記者許倬勛、施曉光／專訪

選戰進入最後關頭，在野陣營高喊政黨輪替，「棄保」、「反棄保」成了藍、白之間的難解習題，國民黨總統候選人侯友宜昨天接受本報專訪，對於是否要操作「棄柯保侯」？侯反問「選民有那麼好操作嗎？」他表示不擔心、更不可能操作棄保，因為他就是在野最強的候選人，「我有強烈的信心一定會贏！」

稱操作棄保 是污辱選民智慧

記者詢問侯友宜，是否會在投票日前宣布請辭新北市長，宣示破釜沉舟的決心？侯發下豪語說，「放心，我一定會贏，沒有這個問題！」他說，全國各地的氣氛都已炒熱，他走遍每座城市，反對民進黨繼續執政的人都站出來了，就連綠營大票倉的南部都很熱，家鄉嘉義縣更期待選出首位總統。

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他表示，他不擔心「棄保」問題，也不會刻意操作，因為這是污辱選民的智慧，他是在野陣營最強的候選人，侯康配才是真正能夠達成政黨輪替、民主制衡的唯一選擇。

侯友宜說，台灣人民非常有智慧，都清楚二○二四總統大選是關鍵的一戰，不但影響自己還有下一代，這一票涉及國家安全、社會安全、公平正義、經濟發展，選民都很清楚這一票會改變台灣的未來，兩岸只有和平才能創造安居樂業環境，及清明、廉能、有效率的政府，選民很難被操作、都有自主想法，相信選民會理性的判斷，了解要達成政黨輪替就要支持侯康配。

推聯合政府 藍白要共同組成

談到聯合政府話題，侯友宜表示，上一階段藍、白沒有合作成功，下一階段要用選票來促成，未來藍、白要共同促成政黨輪替、組成聯合政府，而且他會「用人唯才、不分黨派、用人用賢、充分授權」，對所有政黨他都秉持這種態度，只要理念一致的，都可以一起為台灣努力，他強調，自己是唯一說到做到，真正有誠意推動聯合政府的總統候選人。

記者也詢問侯友宜，若當選何時請辭新北市長？他表示，新北市的一○三二位里長，他幾乎每位都認識，都是一起打拚的好夥伴，很珍惜和新北市民相處的時間，讓新北市更好是他公職生涯中最榮耀的事，他不會放棄和新北市民相處的時間，當選後會依規定，留在新北市到最後一天為止。

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