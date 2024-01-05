盼鄉親「惜花連盆」 陳俊宇打游錫堃牌

民進黨立委候選人陳俊宇（左）力挺游錫堃（右）連任立法院長。（記者江志雄攝）

2024/01/05 05:30

訴求當選後會支持游尋求院長連任 攜手打拚

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選舉競爭激烈，民進黨候選人陳俊宇打出「游錫堃牌」，直指縣內候選人，只有他當選後會支持游尋求院長連任，在國會攜手打拚，懇請鄉親「惜花連盆」（即愛屋及烏），二人一起喊出「疼惜游錫堃，票投陳俊宇」訴求爭取支持。

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游錫堃昨天返鄉出席宜蘭縣民宿協會會員大會暨尾牙餐會，協會理事長陳勝樂說，宜蘭縣三十年前的民宿僅個位數，游錫堃在宜蘭縣長任內創辦童玩節，帶動旅遊熱潮，縣內民宿如雨後春筍，目前合法業者已有二千五百多家，宜縣民宿產業蓬勃發展，游錫堃功不可沒。

游錫堃致詞時不忘向宜縣民宿協會會員拜票，請大家力挺陳俊宇，陳站起來揮手致意，游也點名在場的民眾黨立委候選人陳琬惠，雖然分屬不同黨派，但身為立法院同事，一併為她加油。

之後，游錫堃偕同陳俊宇步出會場受訪，游指陳連當三屆縣議員，深入宜蘭基層，了解地方需求，是個優秀人才，陳俊宇若能當選立委，他選院長又多了一票，更有機會連任。

推崇游創辦童玩節 促成雪隧通車

陳俊宇說，游錫堃創辦童玩節、促成雪隧加速完工通車，從政四十多年來對家鄉有很多貢獻，宜蘭縣檯面上的立委候選人，僅他當選後會支持游錫堃尋求院長連任，盼鄉親惜花連盆，幫助他進國會，與游錫堃一起為宜蘭爭取建設經費。

另外，針對下屆立法院龍頭，游錫堃尋求連任，外界認為頭號對手是名列國民黨不分區立委提名人首位的前高雄市長韓國瑜；游錫堃被問到此事時回說，民進黨國會席次過半，他比較有機會連任，台灣是民主社會，不管對手是誰，應相互尊重，期待是場君子之爭。

2024立委選舉

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