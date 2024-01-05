賴清德允當選後 挺國門之都發展

2024/01/05 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁、謝武雄／桃園報導〕民進黨總統候選人賴清德昨天連走桃園市龜山、大園、桃園、大溪四個行政區，拜廟、造勢並輔選黨籍立委候選人，他以近日上架的《在路上》競選CF，呼籲支持者力挺民進黨提名及支持的六席立委候選人，讓民進黨國會過半，他也允諾，桃園市是國門之都、科技產業重鎮，對台灣相當要緊，當選後一定大力支持桃園市發展。

賴清德表示，近來在地方有聽到有人說總統、副總統可以支持他跟蕭美琴，國會傾向給國民黨，他想反問，如果讓國民黨單獨過半，韓國瑜做立法院長，還會通過那麼多的國防預算嗎？如果讓國民黨與民眾黨聯合過半，猶如「相打電」（短路）。

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賴清德昨早先到龜山壽山巖觀音寺參香祈福，再到樂善寺出席信賴之友會龜山分會成立大會，向支持者力薦鄭運鵬曾任立法院民進黨團幹事長，善於協調法案與預算，折衝時以人民利益為最優先，鄭若能繼續服務，對龜山、桃園市都非常重要，而市長民進黨沒有順利接班，換個市府作風就不同、用心就不同，結果台積電就離開龍潭。

賴清德到大園仁壽宮參拜時，讚黃世杰是民進黨新生代中最優秀的立委，航空城積極建設中，行政院上週也通過清華大學附設桃園醫院設立在大園，拜託鄉親堅定支持黃世杰連任，繼續對接中央政策，爭取預算建設地方。

賴清德參拜桃園慈護宮時，呼籲鄉親力挺擁有律師、環工技師雙證照的立委候選人范綱祥，當選後作為地方與中央的橋梁 ，推動司法改革、再生水資源條例等。

賴清德昨晚陪立委趙正宇在大溪老街拜票，參拜福仁宮、普濟堂，賴稱讚豆乾是大溪相當重要文化，趙向交通部觀光署爭取一百萬元預算，讓大溪豆乾節續辦，這就是愛鄉土表現，趙也爭取八德交流道、大溪台六十六線工程，拜託鄉親支持趙正宇。

2024立委選舉

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