屏東政見會 徐富癸強調重視交通

屏東縣選委會昨天辦理第二場立委候選人政見發表會錄影，屏南區三位候選人到場。（記者葉永騫攝）

2024/01/05 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣選委會昨天辦理第二場立委候選人政見發表會錄影，十位候選人中有民進黨候選人徐富癸等六人到場，鍾佳濱等四人未出席，其中徐富癸及蘇孟淳都強調對農民及交通建設的重視，行銷自己是最好的立委人選。

出席第二場政見會錄影的有第一選舉區國民黨籍黃明賢、無黨籍蔣月惠、曾鈺庭等三人，第二選舉區的民進黨籍徐富癸、無黨籍的蘇孟淳、人民最大黨何秋葺等三人。

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徐富癸表示，屏南快速道路、高鐵延伸到潮州、高雄捷運到東港、恆春觀光鐵道等交通建設他都會要求加快進度，對於農業及青年政策也會要求政府重視，他也一定會做一個看得到人、找的到人的立委，並強調民進黨執政以來讓台灣的民主向前走、國家更加發展，呼籲鄉親繼續支持民進黨。

黃明賢則提出五項客家政策，包括客語保存、客家產業推廣、打造客庄文化觀光廊道、扭轉客委會「重北輕南」留一席給六堆南客、爭取「世界客家博覽會在六堆等，並承諾將爭取老農津貼增加至一萬元，爭取擴大開放農業移工。

蘇孟淳則強調，將延續好的服務團隊，對於東港大鵬灣的開發、光電與農民爭地等問題，他將會努力協助解決，對於高鐵、高捷延伸屏東案及屏南快速道路等重交通建設，他也會 求政府加快執行。

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