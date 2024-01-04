（桃園）拚立委三連霸 鄭運鵬獲跨黨派支持

鄭運鵬昨在臉書貼出獲無黨籍市議員謝美英、于北辰及時代力量前市議員簡智翔支持發聲推薦。（擷取自鄭運鵬臉書）

2024/01/04 05:30

無黨籍議員謝美英、于北辰及時力前議員簡智翔 均發文推薦

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市第一選區民進黨立委鄭運鵬打拚三連霸，面臨國民黨市議員牛煦庭挑戰，選情趨於緊繃，為了擴大爭取支持，兩人都獲同黨大咖多番站台力挺，鄭運鵬昨天響應「台灣美德站出來」，一早與助選人員站到路口問候選民，隨即前往龜山區迴龍地區由同黨市議員李宗豪、陳雅倫陪同掃街拜票，昨還在臉書貼文獲跨黨派「好鵬友」支持，包含無黨籍市議員謝美英、于北辰及時代力量前市議員簡智翔等人的發文推薦。

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鄭一早路口拜票 再到迴龍掃街

謝美英也是亞洲電台主持人，于北辰是備役少將且曾任國民黨桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委，簡智翔是現任時力副秘書長，鄭運鵬昨在臉書貼出三人的公開推薦書。

鄭運鵬在文中感慨地說，他做事向來不分黨派，即使當年仍是無黨籍的議員牛煦庭有需要，依然兩肋插刀協助，但這一年來，因為政治立場、黨派不同，出現抹黑造謠聲音，竟也包含來自牛煦庭本人。

鄭嘆牛煦庭過去多次道謝 現在變了

鄭運鵬說，牛煦庭當初多次尋求鄭運鵬立委辦公室協助，卻在選舉期間污衊「見不到人」，反觀牛在這五年間，不僅所屬政黨變變變，同時為了選舉，心態也變了。

鄭運鵬舉例說，牛煦庭早從二○一九年開始，就多次在社群媒體公開感謝鄭運鵬會做事及執行的效率，包含改善機捷A8林口長庚醫院站周邊易淹水問題、協調龜山區文青里中央閒置土地活化使用、協助提升公車服務品質等。

牛︰選區事務當然要請託現任立委

牛煦庭昨晚透過臉書回應說，鄭運鵬是第一選區現任的立委，選區事務涉及中央權責，不請託他協助，要請託誰協助？這為何是可以拿來自我標榜的事？

2024立委選舉

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