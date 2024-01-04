竹市科技城 林志潔公布投票指南

民進黨立委候選人林志潔（右二）表示竹市需要專業且適任的立委。 （記者洪美秀攝）

2024/01/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委候選人林志潔競選總部昨天公布二○二四竹市立委投票指南，強調竹市是科技城市，需要專業且適任的立委，而自己就是最好的人選。

綠批3將有爭議 林說自己最專業

議員陳建名指出，國民黨立委鄭正鈐在市民心中存在感低落，包括近期的衛福部托嬰監管雲提案表決，鄭正鈐至今仍未解釋為何缺席監管雲表決，且鄭官司纏身、欠債無數，是有史以來卡官司最多的立委。

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議員劉康彥表示，前天時代力量有黨代表宣布退黨，原因是無法苟同黨中央耗費大量資源進行仇視、造謠競選策略。他說林志潔就是立委邱顯智耗費大量選舉資源的受害者，對林志潔的論文進行烏龍指控，牽扯無辜學生、傷害名譽。

議員楊玲宜說，柯美蘭的哥哥是民眾黨的黨主席，但柯美蘭卻不敢用民眾黨，而是用無黨籍投入參選，代表這一家人對權力的戀棧。想請問柯美蘭如何回應哥哥知法犯法？持用農地非農用，違法作為遊覽車停車場，牟取暴利更污染農地。

林志潔說，其他三名候選人有上述三位議員所指陳的許多爭議，都不是適合的立委人選。請大家十三日集中選票，支持最專業、最認真的林志潔，找回新竹光榮。

邱顯智、鄭正鈐、柯美蘭 訴諸選民

邱顯智表示，林志潔的升等參考論文爭議證據明確，對於劉康彥的指控，他批新竹的柯建銘們，選舉除造謠、抹黑、出奧步，什麼都不會。相信人民一定會做出最明智的選擇。

鄭正鈐團隊對林志潔團隊所提質疑不再回應，強調會勤跑基層贏得市民的支持，不會再隨民進黨的抹黑起舞。柯美蘭團隊說，持有農地的質疑都已回應過，目前就是握住每雙支持者的手，爭取更多選民支持。

2024立委選舉

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