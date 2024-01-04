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首頁　>　政治

邱鎮軍質疑政治獻金 曾玟學回擊雙標

2024/01/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區兩名立委候選人昨為政治獻金槓上。國民黨籍邱鎮軍陣營指對手曾玟學在二○二二年競選苗栗縣議員時，收受雲豹能源公司股東等相關人士的政治獻金，質疑曾是綠營財團供養的棋子；曾玟學則回擊，他的政治獻金都是依法申報，且藍營蔣萬安、吳志揚等人也都收過綠能公司的政治獻金，邱陣營不要雙重標準。

邱鎮軍競選總部昨提出監察院資料指，曾於二○二二年選議員所申報政治獻金，四筆各十萬元捐款者與雲豹能源關係匪淺，另雲豹綠能第三大股東「伍豐科技」則捐贈廿萬元，質疑曾的背後勢力不單純。

邱陣營表示，曾在議員選舉，就可獲得雲豹相關人士資源挹注，推測這次立委選戰背後，只會獲得更多來自綠營的資源，質疑曾打著改革形象，卻是綠營財團供養的棋子，並呼籲曾公布立委選戰的政治獻金明細。

曾玟學則強調他所有政治獻金依法申報、透明公開，且藍營蔣萬安、吳志揚等人也曾收過伍豐科技的政治獻金，國民黨總計收受綠能公司超過千萬政治獻金，請邱鎮軍不要雙重標準。

曾玟學並指邱鎮軍於競選連任苗栗市長時，所申報政治獻金僅八萬元，卻有大量精華看板及選戰支出，他反問邱，如自掏腰包選舉，請問錢從哪裡來？競選經費是否有來自染毒遊藝場的收入？有沒有來自統促黨的錢選舉？這才是邱應正面回答的事。

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