彰化綠營4女將 站路口爭取支持

吳音寧昨天在溪湖鎮街頭拜票。 （吳音寧競總提供）

2024/01/04 05:30

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕競選活動開跑首日，民進黨「台灣美德站出來」全國串聯路口拜票，彰化縣在九十處路口同步展開鞠躬拜票，拜託鄉親選對的人、走對的路，「二○二四再贏一次」。

賴清德彰化縣競選總部及四位立委候選人第一選區陳秀寶、二選區黃秀芳、三選區吳音寧、四選區陳素月分別在各選區的主要路口動起來，跟著全國同步衝刺，展現團結氣勢與決心。

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黃秀芳八卦山牌樓路口拜票

賴清德競總於彰化市中央路與中華西路口、陳秀寶在秀水鄉彰水路與秀福路口、吳音寧在溪湖鎮彰水路二段與東環路口、陳素月在員林市員林大道食觀天下路口，拜票隊伍吸引學生、上班族目光，民眾揮手豎大拇指，加油打氣。

黃秀芳在彰化市八卦山牌樓路口鞠躬拜票，她說，她在中央守護民主自由台灣，也為地方爭取建設經費，懇請選民支持一號黃秀芳，總統票支持二號賴蕭配，政黨票支持六號民主進步黨，「三票民進黨！挺民主、挺台灣、挺秀芳！」

串聯10鄉鎮 吳音寧遍地開花

吳音寧則採「遍地開花」，結合支持者於全區十個鄉鎮十多個路口進行拜票。吳音寧提出「產業有發展」、「地方有建設」、「社會有福利」、「文化有進步」、「台灣有未來」等五大面向政策，她已透過基層座談向選民宣講，當選後一步一步來推動。

其他路口也都湧入支持者，高舉候選人的競選看板，「○一一三出門投票」、「美德贏台灣」、「二○二四我在彰化市，我挺二號賴蕭配」手板與布條，氣氛熱絡。

2024立委選舉

黃秀芳競總榮譽主委吳澄第醫師（中）陪同黃秀芳（右）站路口拜票。 （黃秀芳競總提供）

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