《台南立委選舉公辦政見會》綠軍端服務政績 呼籲選對的人

2024/01/04 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市立委選舉公辦電視政見會昨日登場，候選人火花四射。民進黨選將細數任內問政服務政績，呼應正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選主軸「選對的人、走對的路」，繼續帶領台灣向前進。在野候選人強調政黨輪替，批評民進黨執政一黨獨大，做不好應該要下架。

郭國文強調綠能不應被抹黑

最先發言的賴惠員力陳任內政績服務是會做事的立委，但也被其他候選人圍剿，火花四射；無黨籍陳昆和、民進黨郭國文聚焦溪北光電議題攻防，陳昆和批評溪北只剩下種電，讓地方反感，郭國文強調綠能不應被抹黑，並細數爭取的建設，以南科外擴效應，促進區域平衡。

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國民黨姚正玉挑戰民進黨陳亭妃，姚正玉批民進黨執政，台獨黨綱與意識型態治國，黨派營私，陳亭妃細數爭取選區建設，撐過抹黑攻擊，就因為有鄉親信任支持。

林宜瑾質疑李全教 脫離實政15年

民進黨林宜瑾、無黨籍李全教隔空駁火，林宜瑾質疑李全教黑金勢力，已脫離實政十五年，無法銜接現代問政新變局，李全教反批林宜瑾政績「割稻尾」，選舉只會靠抹黑。

林俊憲批中國破壞兩岸和平

第五選區成了民進黨林俊憲個人「專屬」開講會，他強調，中國霸權威脅，破壞兩岸和平的是中國，不是台灣，呼籲選民用選票守護台灣民主。

第六選區民進黨王定宇、無黨陳永和、國民黨陳以信都到場。尋求連任的王定宇最先發言，後續發言的兩位候選人鎖定目標批評，變成「二打一」火花四射政見會。

2024立委選舉

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