《高雄第三選區激戰》韓國瑜輔選 對上罷韓四君子

民進黨李柏毅陣營邀「罷韓四君子」掃街。（李柏毅競總提供）

2024/01/04 05:30

〔記者洪臣宏、蘇福男／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨天到高雄輔選，陪同立委第三選區（左營、楠梓區）李眉蓁車掃，民進黨李柏毅陣營則邀「罷韓四君子」掃街拚場。

「罷韓四君子」應民進黨李柏毅邀請助選，罷韓領銜人、醫師陳冠榮、市議員張博洋、前高雄市文化局長尹立三人出席陪同掃街。同一時間，李柏毅妻子在屏東縣長周春米陪同下，化身李柏毅的分身，至自由黃昏市場拜票。

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國民黨李眉蓁對於韓國瑜陪同車掃表達謝意，她說，其競選訴求是左楠「向光而行」，韓市長志在光亮，對她的選情有很大幫助，無法認同對手「到現在還在玩罷韓老梗」。

李柏毅陣營則表示，規劃時已避開相同路段，避免狹路相逢；尹立質疑，高雄曾因為韓國瑜帶來很大的恥辱，不希望這樣的恥辱帶到全台灣。

第二選區國民黨候選人曹桓榮在韓市府時代擔任民政局長，挑戰拚連任的民進黨邱志偉，曹桓榮高舉「韓家軍」參選，韓國瑜昨下午也陪曹桓榮車隊在岡山掃街，並參加「姊妹好友音樂會」。

韓國瑜表示，婦女是社會中最重要的力量，籲請大家支持國民黨侯友宜與趙少康，立委支持曹桓榮，政黨票支持國民黨。

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