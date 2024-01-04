為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《高雄第三選區激戰》韓國瑜輔選 對上罷韓四君子

民進黨李柏毅陣營邀「罷韓四君子」掃街。（李柏毅競總提供）

民進黨李柏毅陣營邀「罷韓四君子」掃街。（李柏毅競總提供）

2024/01/04 05:30

〔記者洪臣宏、蘇福男／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨天到高雄輔選，陪同立委第三選區（左營、楠梓區）李眉蓁車掃，民進黨李柏毅陣營則邀「罷韓四君子」掃街拚場。

「罷韓四君子」應民進黨李柏毅邀請助選，罷韓領銜人、醫師陳冠榮、市議員張博洋、前高雄市文化局長尹立三人出席陪同掃街。同一時間，李柏毅妻子在屏東縣長周春米陪同下，化身李柏毅的分身，至自由黃昏市場拜票。

國民黨李眉蓁對於韓國瑜陪同車掃表達謝意，她說，其競選訴求是左楠「向光而行」，韓市長志在光亮，對她的選情有很大幫助，無法認同對手「到現在還在玩罷韓老梗」。

李柏毅陣營則表示，規劃時已避開相同路段，避免狹路相逢；尹立質疑，高雄曾因為韓國瑜帶來很大的恥辱，不希望這樣的恥辱帶到全台灣。

第二選區國民黨候選人曹桓榮在韓市府時代擔任民政局長，挑戰拚連任的民進黨邱志偉，曹桓榮高舉「韓家軍」參選，韓國瑜昨下午也陪曹桓榮車隊在岡山掃街，並參加「姊妹好友音樂會」。

韓國瑜表示，婦女是社會中最重要的力量，籲請大家支持國民黨侯友宜與趙少康，立委支持曹桓榮，政黨票支持國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播