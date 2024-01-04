《高雄》台灣美德站出來 8選將路口拜票

黃捷在路口爭取支持。（賴清德高雄競總提供）

2024/01/04 05:30

陳其邁陪同李柏毅 籲讓高雄繼續進步 批國民黨杯葛南部重大建設預算

〔記者葛祐豪、劉禹慶、黃良傑／綜合報導〕「台灣美德站出來」路口拜票全國總動員，高雄八位立委候選人及議員，昨早同步站上選區路口；競總主委、市長陳其邁則陪同左楠區立委候選人李柏毅，向民眾拜票，他懇請民眾支持賴清德與民進黨立委候選人，讓高雄繼續進步。

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昨天早上七點半，民進黨八位立委候選人，包括一選區邱議瑩在大社區路口、二選區邱志偉在岡山區路口、三選區李柏毅在左營區路口、四選區林岱樺在大發工業區、五選區李昆澤在三民區路口、六選區黃捷在鼓山區路口、七選區許智傑在鳳山區路口、八選區賴瑞隆在小港區路口。

「高雄隊」隊長陳其邁特別挑選車流量大的民族、大中路口，與李柏毅併肩向民眾揮手拜票。陳其邁指出，選情緊繃，呼籲大家一定要投票，「投票率再高一點，李柏毅當選的機率就高很多」，左楠建設不能停，包括台積電、翠華路拓寬、新台十七線等，「如果換黨執政，高雄建設擔心會受到影響!」 。

陳其邁強調，國民黨過去在立法院，包括前瞻基礎建設計畫，他們都反對、杯葛，也杯葛南部重大建設預算，拜託民眾支持賴清德及所有民進黨立委候選人，讓高雄繼續進步。

澎湖楊曜拜票 對手吳政杰站對面

澎湖縣爭取連任的民進黨候選人楊曜領軍黨籍公職在馬公市中華路一字排開，包括縣長陳光復、副縣長林皆興、澎湖縣議員蘇育德、蔡清續、呂黃春金、馬公市長黃健忠、縣黨部主委顏家康等人，向路過人車拜票。

國民黨候選人吳政杰則在妻子許舒萍陪同下，率領支持者在對向馬公國中一側拜票。雙方隔著車道分庭抗禮。

此外，民進黨高雄市黨部前天傳遭電話恐嚇，男子揚言對陳市長不利，警方成立專案小組，昨拘提李姓老翁。

2024立委選舉

候選人李昆澤在路口爭取支持。（李昆澤提供）

「台灣美德站出來」路口拜票全國總動員，「高雄隊」隊長陳其邁陪同候選人李柏毅拜票。（記者葛祐豪攝）

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