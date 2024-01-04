中和選區張智倫缺席政見會 挨批「心無選民」

2024/01/04 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘、許倬勛／新北報導〕第十一屆立法委員選舉新北市共十二選區，只有中和區舉辦辯論式公辦政見發表會，昨天政見會三名候選人中，只有民進黨籍吳崢與民眾黨籍邱臣遠出席，國民黨籍張智倫缺席，成為綠、白猛攻焦點。吳崢批評張未把選民放在心裡，如何為中和四十萬人爭取福利；邱質疑，張若進入國會，能否履行立委職權認真為人民把關？張智倫服務處表示，「南部有個很重要的捻香行程，謝謝外界關心」。

吳崢、邱臣遠出席 著重交通政見

吳崢表示，候選人有義務向人民報告理念與未來要做的事，張智倫缺席顯示沒有把選民放在心上，也未尊重民主制度。

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邱臣遠指出，政見發表會是唯一一次讓三名候選人，有機會完整向選民闡述國政願景及政見的機會，張智倫缺席令人不禁質疑，連政見發表都不來，若進入國會如何能履行立委的職權，認真為人民把關？

至於政見部分，吳崢與邱臣遠都以交通為主要著力點，強力監督捷運樹林萬大線二○二七年如期完工。

前總統馬英九昨到淡水老街陪同國民黨籍立委候選人洪孟楷拜票，馬英九表示，洪孟楷在國會的表現有目共睹，推動淡江大橋、淡北道路等建設，呼籲選民讓好立委留在立法院，也希望國民黨在這次大選自淡水開始「從台灣頭贏到台灣尾」。

國民黨新北市板橋西區立委候選人林國春昨開記者會，指控對手、民進黨立委候選人張宏陸掃街時，散播國民黨總統候選人侯友宜與他賄選的謠言，他並前往台北地檢署提告。張宏陸回應，他掃街拜票時不斷有人反映對手花大錢買票，既然林國春把甚囂塵上的買票訊息公開，他會把檢舉錄音等相關證據都送檢調查賄選。

2024立委選舉

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