選舉公報批李彥秀 高嘉瑜︰都是事實

民進黨立委候選人高嘉瑜（前排左一）指選舉公報所列都是事實。圖為總統候選人賴清德（前排中）昨率隊出席全國同步站路口行動。（記者塗建榮攝）

2024/01/04 05:30

無背景對決政三代 做11項對比 李︰正道不孤 用政見爭取選民支持

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第四選區（內湖、南港區）民進黨候選人高嘉瑜在選舉公報刊登與國民黨候選人李彥秀對比的表格，內容包含十一個項目如政治背景、政治獻金、面對財團、問政績效等；李彥秀對此未多作回應，只強調「正道不孤」，將用專業、政見爭取選民支持，同黨籍的第二選區（士林、大同區）候選人游淑慧昨跳出來批高嘉瑜，連負面文宣都利用國家的預算及發送系統「占國家便宜」；高嘉瑜強調，內容有憑有據，沒有一項是惡意抹黑。

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游淑慧批負面文宣、抹黑

高嘉瑜的選舉公報除貼出自己的政績，更製作和李彥秀十一個項目的比較表格，包含高嘉瑜無政治背景、李彥秀是政三代；政治獻金僅李彥秀的三分之一、李企業捐款收入占全國第二；高在立法院表現施政質詢三○五次、李為二六一次；高法律提案有一六○案，李則為一四五案；高是公民評鑑第一名立委、李砸二百萬買網軍公關公司等。

李彥秀及辦公室不願多作回應，僅強調「正道不孤」，將用專業、政見爭取選民支持；游淑慧則批評高嘉瑜利用國家的預算及發送系統，在選舉公報印製負面文宣攻擊，恐造成其他候選人有樣學樣，以後選舉公報政見欄將成為官方背書的負面文宣；批評高嘉瑜心術不正，連負面文宣都占國家便宜。

高︰問政、財產申報都公開

高嘉瑜回應說，立委選舉本來就是公平競爭、良性競爭，內容沒有一項是惡意抹黑，都是有憑有據的事實，若有哪項不是事實，可請李彥秀回應；包含李彥秀收潤泰政治獻金五百萬，監察院的財產、政治獻金申報上都有揭露，自己則是在內湖聯開案將潤泰移送監察院、追回聯開宅。

高嘉瑜強調，李彥秀的政治獻金捐款是全國第二高，兩人在立法院的表現都有數字根據，法律提案比李多，每項提案也都與民生有關，都是有憑有據，大家可以檢視、評斷，沒有一項是惡意抹黑。

2024立委選舉

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