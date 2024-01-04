台中》莊競程揭教召期跑初選 黃健豪：抹黑

黃健豪在去年應教召期間五月九日與連勝文協調沈智慧成功退出黨內立委初選。（莊競程競總提供黃健豪臉書資料）

2024/01/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區（北區、北屯）兩黨立委候選人持續鏖戰，針對國民黨立委候選人黃健豪，以家庭發生重大事故為由，未參加教召。民進黨立委候選人莊競程昨天進一步揭發，黃其實是在拚黨內立委初選，行程包括與徐巧芯、朱學恒等人開直播或拜票，他質疑黃閃躲教召，弱化國防，愛國愛家都是假象；黃健豪回應，家中有重大變故才請假，卻被一再扭曲抹黑，批對手沒水準、不適任立委。

莊：對比時間點 是在忙初選行程

莊競程表示，黃健豪以兵役法「家庭發生重大事故，必須本人處理」為由，申辦免除教召，其教召日期為去年五月六日至十九日，但在十四至十六日是黃於國民黨內初選民調，比對黃的公開行程是在忙初選，包括教召之前，五月四日與徐巧芯直播、五日陪郭台銘訪元保宮，六日與江啟臣拜票、九日與連勝文協調沈智慧退選成功、十一日與朱學恆直播，十七日出席國民黨提名活動等。

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林靜儀批黃行為 宛如年輕版吳斯懷

莊競程質疑，黃都在「趴趴走」，忙黨內初選，聲稱要保護中華民國，卻未參加教召，而是在拚選舉，是位說謊政客，躲避教召、戰鬥藍的嘴砲愛國；立委林靜儀也質疑，黃的行為，是嘲笑教召令、幫中國做認知作戰，宛如年輕版的吳斯懷。

黃出示文件：家有重大變故才請假

黃健豪出示後備指揮部的請假回函表示，家有重大變故才請假，反批莊競程選到沒步數，他強調，身為公眾人物，希望能多陪家人，但他仍要每天面對公眾，莊卻質疑家裡有什麼事，是沒有道德、沒有水準的人格質疑。

黃健豪強調，桃捷延伸線已獲行政院核定，現在選舉剩十天，莊競程會不會幫忙中捷綠線延伸大坑核定？如果不行就換人做。

2024立委選舉

莊競程批黃健豪喊保衛國家，卻請假教召拚選舉。（記者蔡淑媛攝）

黃健豪在去年應教召期間五月十七日出席國民黨提名活動。（莊競程競總提供黃健豪臉書)

黃健豪在去年應教召期間五月十一日與朱學恆開直播。（莊競程競總提供朱學恆直播頻道）

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