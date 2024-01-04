台中》莊競程揭教召期跑初選 黃健豪：抹黑
2024/01/04 05:30
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區（北區、北屯）兩黨立委候選人持續鏖戰，針對國民黨立委候選人黃健豪，以家庭發生重大事故為由，未參加教召。民進黨立委候選人莊競程昨天進一步揭發，黃其實是在拚黨內立委初選，行程包括與徐巧芯、朱學恒等人開直播或拜票，他質疑黃閃躲教召，弱化國防，愛國愛家都是假象；黃健豪回應，家中有重大變故才請假，卻被一再扭曲抹黑，批對手沒水準、不適任立委。
莊：對比時間點 是在忙初選行程
莊競程表示，黃健豪以兵役法「家庭發生重大事故，必須本人處理」為由，申辦免除教召，其教召日期為去年五月六日至十九日，但在十四至十六日是黃於國民黨內初選民調，比對黃的公開行程是在忙初選，包括教召之前，五月四日與徐巧芯直播、五日陪郭台銘訪元保宮，六日與江啟臣拜票、九日與連勝文協調沈智慧退選成功、十一日與朱學恆直播，十七日出席國民黨提名活動等。
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林靜儀批黃行為 宛如年輕版吳斯懷
莊競程質疑，黃都在「趴趴走」，忙黨內初選，聲稱要保護中華民國，卻未參加教召，而是在拚選舉，是位說謊政客，躲避教召、戰鬥藍的嘴砲愛國；立委林靜儀也質疑，黃的行為，是嘲笑教召令、幫中國做認知作戰，宛如年輕版的吳斯懷。
黃出示文件：家有重大變故才請假
黃健豪出示後備指揮部的請假回函表示，家有重大變故才請假，反批莊競程選到沒步數，他強調，身為公眾人物，希望能多陪家人，但他仍要每天面對公眾，莊卻質疑家裡有什麼事，是沒有道德、沒有水準的人格質疑。
黃健豪強調，桃捷延伸線已獲行政院核定，現在選舉剩十天，莊競程會不會幫忙中捷綠線延伸大坑核定？如果不行就換人做。