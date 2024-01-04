首場全台大造勢 賴下達催票固票拉票動員令

民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴與晚間立委候選人賴品妤一同出席汐止新未來選前之夜，爭取民眾支持。（記者張嘉明攝）

2024/01/04 05:30

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕二○二四總統暨立委大選倒數衝刺，民進黨總統候選人賴清德昨晚下達催票動員令，指選舉是票高的人當選、不是支持度最高的人，請大家催票、固票、拉票，十三日一定要出來投票，確保最後勝利；相對其他兩組候選人，他與副手蕭美琴最有機會推動國家穩健前行，代表「信賴台灣」的國家方向，也必須透過國會過半，有力量讓台灣在對的路上勇敢向前走，越走越出名。

民進黨「選前黃金週」全台大造勢首場昨晚在新北土城登場，湧入上萬名支持者，包括總統蔡英文、賴清德、蕭美琴、前行政院長蘇貞昌等人輪番上陣，力拚總統勝選及國會過半的目標。

請繼續往下閱讀...

接下蔡交付的鑰匙

會抓穩國家方向盤

賴清德提及他與蔡英文總統、蕭美琴共同拍攝的最新競選廣告「在路上」背後意義，首先感謝大家八年前、四年前選對的人蔡英文帶領國家，希望大家繼續選對的人、走對的路，「賴蕭配」對這片土地有很深的感情、對國家有強烈的使命，而蔡總統把鑰匙交給他和美琴，他們會好好地在對的方向認真打拚，抓穩方向盤帶國家繼續前進，國會則是引擎，引擎力量足夠、車才能開得快。

賴清德承諾，他與蕭美琴當選後將即刻推動「國家希望工程」，打造民主和平的台灣，絕對不接受九二共識，因為九二共識已被中國國家主席習近平定義為「一個中國」原則，就是一國兩制台灣方案，接受九二共識等同放棄台灣主權；民眾黨總統候選人柯文哲不敢回答「兩岸一家親」的戶長是誰，因為其背後也是「一個中國」原則，走到底還是「一國兩制」。

賴強調，他與蕭美琴第一條路就是要確保主權、不能走回頭路，而確保實力後也願意打開大門，在對等尊嚴下與中國交流合作，促進兩岸人民福祉，維持兩岸和平穩定。

在選戰最後關頭，蕭美琴號召走五條對的路、而且是「上架台灣」的路。蕭美琴說，第一條對的路，是加強國家建設，讓國家競爭力變得更強，但若民進黨在國會沒過半就會原地踏步；第二，讓台灣在世界上架，面向世界拚經濟；第三，擴大照顧人民，讓社會福利更多，栽培下一世代的人才；第四，嚴守財政紀律、投資未來，沒有債留子孫；第五，要守護台灣，成為世界繁榮不可或缺的一部分。

蔡英文表示，我們要用選票告訴全世界，台灣要繼續當「世界的台灣」，讓台灣繼續進步，不能讓八年努力白費，這條路也需要國會過半，「賴蕭配」才能更有力量帶領台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法