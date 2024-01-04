全國上千路口同步催票 賴：延續蔡路線 司機不能換錯人

民進黨總統候選人賴清德昨日出席全國廿二縣市同步站路口行動，在台北小巨蛋路口向民眾拜票。（記者塗建榮攝）

2024/01/04 05:30

〔記者陳政宇、俞肇福、盧賢秀／綜合報導〕大選倒數九天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨率領全體黨公職，同步在全國上千處路口催票，展現團結拚勝選的氣勢。賴清德強調，總統蔡英文將卸任，換司機絕對不能換錯人，不能走回頭路，賴蕭配是最能延續蔡英文路線、帶領台灣繼續往前進的人選。

民進黨發起「美德站出來，一起三票護台灣」活動，賴清德一早冒著冷雨站上台北小巨蛋前路口，不斷揮手、比出二號手勢，與多位立委候選人一起拜票；現場許多民眾紛紛圍觀、打氣，甚至有人在車中揮旗應援，氣氛熱烈。

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賴清德拜託全國支持者繼續拉票、固票、催票，一月十三日一定要出來投票，投票率是相當關鍵的一個指標，希望不分東西南北、男女老幼，都能夠站出來挺台灣，讓台灣在對的路上繼續前進。他提到，蔡英文四年前競選連任也在同一個路口拜票，希望能延續氣勢，贏得最後勝利。

選錯人會倒退到中國去

賴清德也希望大家支持民進黨立委候選人，他說，國會過半也是非常重要的國家進步力量，若正副總統當選，但國會沒有過半，國家必然停止在國會的爭執上，這對國家進步而言是非常可惜的事。

賴清德昨到基隆慈雲寺和慶濟宮參拜時重申，蔡英文總統在這四年執政，經濟越來越好，已經走向世界，既然走在對的路上，就要繼續走下去，但千萬不能選錯司機，否則就會倒退嚕，倒退到中國去。

賴清德說，蔡英文執政以來，經濟越來越進步，走向世界，既然已經有很好的成績，走在對的路上，就要繼續走下去，國家越進步、人民生活越好過，千萬不能選錯司機，否則會倒退嚕。

賴指出，他未來擔任總統要做幾件事，首先是守護國家的安全、維護國家生存的空間，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，要守護中華民國一定要守護台灣，主權一定要先顧好，不能放棄，這一點他會堅定來做，不能走回頭路去接受「九二共識」。

韓國瑜若當立法院院長

帶縣市長去中聯辦怎辦

賴清德、蕭美琴昨晚也到新北市汐止，參加立委候選人賴品妤的造勢晚會表示，若民進黨國會席次未過半，國民黨不分區立委候選人韓國瑜當選並擔任立法院長，帶領國民黨執政縣市長去香港中聯辦、中國國台辦，國際社會將如何看待台灣？國際會以為台灣不繼續走民主自由的道路，而是選擇與中國走在一起；他強調，唯有台灣與民主自由站在一起，才能讓中國不敢輕舉妄動。

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