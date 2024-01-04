率隊赴中受招待 村里長聯誼會創會長30萬交保

郭雲輝（取自臉書）

2024/01/04 05:30

〔記者余瑞仁、王定傳／綜合報導〕距離大選投票倒數九天，檢警持續依反滲透法等罪偵辦中共拉攏我村里長赴中介選案。桃園地檢署傳喚中華民國村里長聯誼會創會長郭雲輝、桃園市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠，諭令兩人分別以卅萬元及廿萬元交保；新北地檢署約談新北市土城區姚姓里長，諭令姚男三萬元交保。

涉犯反滲透法、選罷法

桃園地檢署調查，郭雲輝曾擔任升格前的桃園市新埔里長，創全國村里長聯誼會，並曾任國民黨黃國園黨部委員；劉豫忠曾服務於地方性媒體。檢方調查，兩人涉嫌於去年十月間招攬桃園市多名里長、社區發展協會理事長等具有處理公共事務身分的國人，前往中國進行七天六夜「尋根之旅」。

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檢方掌握，在中國旅遊期間，郭、劉等人接受中國國務院台灣事務辦公室安排住宿及飲宴，且國台辦與郭等人發言請託支持「兩岸一家親」及特定政黨等。桃園地檢署接獲檢舉，由檢察官陳嘉義指揮桃園市調查處於前天傳喚郭、劉二人到案，以證人身分傳喚十五名參加旅遊者，訊後認定郭、劉涉嫌觸犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，諭知郭以卅萬元、劉以廿萬元交保候傳。

中共落地招待 新北1里長交保

至於新北地檢署繼上週偵辦新北十多名里長涉接受中共落地招待案後，又獲報土城區姚姓里長，涉接受中國江蘇省台辦指示，邀約土城四名里長及其親友共十多人，赴中國南京等地旅遊，食宿免費，並疑有暗示支持特定候選人行為。

新北地檢署前天指揮調查局新北市調查處約談姚男等五名里長及其親友共十八人，訊後依涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪，諭令姚男三萬元交保，其他十七名被告請回。

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