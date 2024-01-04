李正皓爆合作建商炒地 侯友宜：造謠生事

國民黨總統候選人侯友宜昨表示，新北市府將文高二劃在家族土地旁的說是「純屬虛構，造謠生事」。（記者翁聿煌攝）

2024/01/04 05:30

建商被指是新北議長蔣根煌「金主」 侯辦今按鈴告李

〔記者賴筱桐、翁聿煌、許倬勛／綜合報導〕政治評論員李正皓連日來質疑國民黨總統候選人侯友宜家族，在新莊區持有的土地炒「學區房」，昨日再爆出與侯合作開發的老字號建商竣業建築「直通」新北市議長蔣根煌。蔣昨天怒斥「黑白講」，蔣根煌服務處發聲明要李道歉，否則將提告；侯友宜回應「純屬虛構，造謠生事」，侯辦預計今天下午兩點赴台北地檢署提告。

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蔣根煌斥李「黑白講」

蔣根煌表示，這塊土地爭議在侯友宜二○一八年競選新北市長時就已經吵過了，當時沒有證據、胡亂指控，現在又再度提出冷飯熱炒；民眾可以親眼去看那塊土地，位於三到四米寬的巷道，路幅狹小，而且是「無尾巷」，地上物也是年代久遠的「古早厝」，差市場行情一大截。

蔣根煌批評說，選舉將近，有心人士到處亂講話、煽動選民、造謠抹黑，選後就拍拍屁股走人，非常不負責任。

蔣根煌服務處發布聲明指出，李正皓所言與事實不符，無論侯妻還是竣業建築所有的復興段土地，都與蔣無任何關係，收受政治獻金也不代表有任何利益交換，李正皓的言論已傷害蔣根煌名譽，涉犯刑法加重誹謗罪。

侯：相關指控純屬虛構

對於李正皓指侯友宜與竣業建築合作開發復興段土地，建商還與蔣根煌有關，侯友宜受訪回應，民進黨每到選舉，就是用最廉價的抹黑、抹紅方式來贏得選票，相關指控都是純屬虛構、造謠生事。

侯友宜競選辦公室表示，侯家人的新莊復興段土地是合法繼承，購買持分土地是為解決佔地問題，且該地不符合都更條件，李正皓罔顧事實、一再造謠，侯辦預計今下午兩點赴台北地方檢察署提告，將「以訟止謗、遏止歪風」。

新北官員批李招搖撞騙

新北市政府指出，新莊復興段二五三、二五四地號土地，基地條件不符合新北市都市更新單元劃定基準，就算加入二四九之一地號，臨路長度也不足廿米，依舊不符都更條件，既然沒有都市更新，就不會調整容積，李正皓一再胡亂爆料，浪費社會資源。

新北市城鄉發展局局長黃國峰說，都市更新土地整合涉及建築專業等面向，不是拿著一張地籍圖圈劃地號就可以都更，如此招搖撞騙、誤導市民，令人不齒。

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