南市民進黨團譴責暴力 促李全教退選

南市民進黨團昨天召開記者會譴責李全教選舉暴力，民進黨團發言人李宗翰並要求李全教應該退選。（記者蔡文居攝）

2023/11/04 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕立委參選人李全教被控涉嫌對台南市議員朱正軒架脖子及言語恐嚇。南市民進黨團昨譴責李全教選舉暴力，並要求公布監視器影像，民進黨團發言人李宗翰要求李全教應該退選。李全教回應說：「請民進黨不要選舉操作，不要再演戲，沒意思。」

南市議會民進黨團副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇等十多位黨團成員，嚴正聲明反對任何形式的選舉暴力、肢體接觸、言語威脅及人身強制等侵擾行為。民進黨團呼籲各黨團應譴責李全教，不能允許對於市議員及所有市民存有任何形式的暴力威脅，要求中選會應重視此事，也要求市政府公布當天監視器影像。

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民進黨團說，李全教對不同意見的市議員尚且如此威脅，何況對待市民鄉親？面對李全教的失序行為，呼籲議會跨黨派同聲譴責，以維市議員及市民鄉親能夠免於恐懼。

朱正軒指出，李全教在市立殯儀館告別式現場，當眾用手臂將其脖子架住，怒斥近五分鐘，是在對他下馬威，用意是要他閉嘴；但李全教的涉賄經過、判刑紀錄，已經法院公開認證，何來抹黑？朱正軒也出示驗傷單，包括頸部扭傷、肩部痛及胸悶，已對李全教提出妨害自由、恐嚇及傷害告訴。

李︰不要再演戲 這沒意思

李全教表示，當天因現場很吵，他是勾肩要朱正軒說明為何抹黑他，很多人都在現場，請朱正軒不要再裝了；朱當時還比手指頭叫他講小聲一點，如果他有用力，朱不舒服一定會閃開，但也沒有閃開，有很多人可作證，包括永康區復國里里長也在場。「有這麼嚴重嗎？希望不要選舉操作，不要再演戲，這沒意思！」

南市國民黨團及無黨聯盟議員吳禹寰、周奕齊、林冠維等人則聲援李全教，質疑民進黨選舉要用抹黑戰術嗎？李全教以政壇前輩對後輩的善意溝通，可以被抹黑成鎖喉、威脅，還提告，令人不解。

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