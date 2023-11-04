《新北》籃委會活動旗 主委宣傳選舉

2023/11/04 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾舉發新北市中和區國民黨立委參選人張智倫身兼中和區籃球委員會主委的身分，在舉辦主委盃競賽懸掛活動宮燈旗，拿政府補助刊登自己的大型照片，並標註立委參選人身分，行競選宣傳之實，違反行政中立。體育處長洪玉玲表示，已告知中和籃委會撤銷補助，區公所表示，宣傳旗幟三日內下架。

體育處︰撤銷補助 三日內下架

張智倫表示，接獲體育處通知後已經僱人拆除宮燈旗，加印立委參選人是廠商的好意，既然不合適就拆除，對於被指使用公部門補助製作競選旗幟，張智倫表示，公家補助的六萬元對舉辦球賽的經費只是象徵性意義，製作宮燈旗的費用都是來自中和籃委會的募款，外界的影射言過其實。

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民眾投訴指出，在馬路安全島常看到政治人物舉辦社區活動的宣傳旗幟，卻大剌剌宣傳自己是參選人，這幾年中和籃球主委盃，沒更改過宣傳文宣的圖片樣式，但今年宣傳旗上標註「立法委員候選人」搭上主委的姓名和照片，「政府給的補助，都用到個人政治宣傳去了」。

民眾表示，他已經向區公所、體育處、環保局和教育局檢舉，但目前還是旗幟照掛，活動照辦。

中和區公所表示，經查本案籃球錦標賽活動以公益活動申請，其懸掛內容含有特定候選人字樣，易造成民眾不良觀感，且體育處已撤銷補助，區公所已通知體育會於三日完成下架。

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