《家族建違法莊園》廖先翔稱祖父母沒念書 賴品妤：切割惡劣

民進黨新北市議員陳乃瑜秀出議員廖先翔家族莊園懸掛門牌，但在Google地圖上卻查不到地址，另也無建號、地號。（新北議員陳乃瑜提供）

2023/11/04 05:30

〔記者陳政宇、許倬勛、俞肇福／綜合報導〕國民黨新北市議員廖先翔家族弊案延燒，立委賴品妤昨偕同民進黨立委劉世芳等人召開記者會，質疑廖先翔家族在保育區違法興建豪華莊園、佔用國有地蓋停車場，還將八百坪保育區莊園推託為「祖父母沒唸書」，切割行為非常惡劣，且地方傳言廖家還有諸多未爆彈。

賴品妤說，廖先翔對媒體爆料內容的聲明充滿算計，並未回應「疑侵佔國有地」、「破壞水保地」、「疑透過假門牌竊水電」等，許多汐止人看到後都感到憤怒。

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賴品妤說，該莊園是在二○一一年建造的，廖父廖正良為時任議員，而廖先翔為議員助理卻知法犯法；除道路外其他區塊的土地是「保育地」與「綠地」，是不能做停車場使用。

廖︰接受裁罰 速補足合法程序

立委洪申翰補充，廖先翔莊園位於「山崩與地滑地質敏感區」，過去該地區經常山崩，每逢大雨有災害，而豪華莊園為水保地不可能有下水道，廖先翔家族讓汐止人喝的、用的是他們家的糞水。

民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔昨在議會總質詢以衛星圖舉證，檢視從二○○三年至今年，但為何不處理，議員和立委質疑市府究竟是包庇還是行政怠惰。

廖先翔昨天說，對於家人違規情事，他已聲明接受裁罰，並會盡速補足合法程序。他說，針對新北市政府的行政裁處，父親不會有任何的異議，後續也會針對違規行為進行排除。停車場部分，父親十一月二日就已經僱工將超出他們承租土地的構造物拆除。

地政局長汪禮國表示，經查確實無人檢舉，對於違規檢舉案立場一致，就事實認定並依法辦理，行政機關恪守行政中立。

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