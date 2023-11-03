第11屆區域立委 選情探索》基隆市／鄭文婷衝刺突圍 林沛祥守穩人脈

國民黨基隆市立委參選人林沛祥。（資料照）

2023/11/03 05:30

記者盧賢秀／特稿

基隆市立委選舉因民進黨現任立委蔡適應不再連任，藍、綠都改由年輕一代市議員挑戰。國民黨林沛祥出身政治家族，在基隆有豐沛人脈，民進黨的鄭文婷起步較晚，她緊密連結「信賴台灣」各項活動並努力衝刺，雙方為了交通改善問題展開攻防。

林沛祥的父親林水木曾任省議員和基隆市長，母親徐少萍更連任六屆立委，家族在地深耕已久，林沛祥在第一任市議員就當上副議長，去年底連任議員後放棄再選副議長，展現企圖心直攻立委。

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民進黨的立委提名則是一波三折，蔡適應在今年三月突然宣布不連任，黨內初選先提名市議員張秉鈞，他卻因涉及詐領助理費遭收押，綠營陣前換將，改由初選第二名的鄭文婷上位。

林沛祥懸掛「交通改善、效率通勤」看板，以三千戶聚居的大慶大城街廓為背景，挑起藍、綠戰火。

鄭文婷質疑，基隆交通混亂的始作俑者就是林沛祥的父親林水木，在大慶大城三千戶的大型社區，明明一張建照就可完成的事，竟核發十四張建照，規避公共設施空間拿來蓋房子，才造成社區停車位不足。她嗆林沛祥，想要改善交通，「先回家問問你爸爸！」

林沛祥反擊說，民生與交通不該是政治鬥爭的手段，不該將責任歸咎於卅年前的建設，轉嫁到集合式住宅的居民身上；為何過去八年，前市長林右昌和立委蔡適應時期都沒有具體的改善政策？

無黨籍王醒之 擁社運資源

另外，無黨籍前市議員王醒之也準備參選，他積極投入反「四接」的環保社運，這些年雖累積不少社運資源，但在藍綠對決、選票繃緊後，第三勢力的空間可能有限。

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷。（資料照）

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