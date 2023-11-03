焦點評論》柯朱喬「選後」

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲。（記者塗建榮攝）

2023/11/03 05:30

記者鄒景雯／特稿

「藍白合」是真議題、還是假議題？台灣選民應該會有非常多元的看法。此一倡議的背後，主要著眼於總統候選人的選前整合？抑或更大目的是布局選後的在野主導？隨著時間的發展，後者的比例愈來愈大，甚至與其說是藍白合，不如說是「柯朱合」，還比較貼切。

回溯今年以來的選舉議題，最早提出「在野大聯盟」的是誰？國民黨主席朱立倫，時間點是七月二十三日的國民黨全代會上。當時他很正式的闡述，選前要努力促成非綠、在野大聯盟，並且在勝選後成立執政大聯盟。朱倡議之初，黨內與黨外反應冷淡，柯文哲率先說：藍白合不是權位分配，沒有人找他談過；幾天後，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也很絕，他在受訪時對外強調：不知道這是什麼？

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從以上這個緣起，再來看三個多月後的今天，所謂的藍白合終於搬上檯面，而有近期三場指標性的聚會，分別是十月十四日金溥聰與黃珊珊的會前會，而後是十月三十日朱立倫與柯文哲的政黨協商，最近則是十月三十一日朱柯侯的深夜密會。三場碰面各有不同的結果，首場堪稱是雙方鷹派的對決，三小時談下來，達成七點會議紀錄。堪稱各說各話。第二場閉門一個半小時，會後公布四點共同聲明，與柯朱兩人的服裝搭配一樣，最為歡樂。至於連夜跑到景美拉下鐵門的第三場，十分臨時起意，媒體計時只有五十三分鐘，會後柯文哲呈現在大眾面前的反應，距離砲聲隆隆其實已經不遠。

歸納這三場實際的交手，不難發現凡是有侯陣營參與的，柯方面就沒有太多好話；唯獨朱柯的那場政黨協商，總統選舉不是重點，立委席次的最大化，躍然為兩黨主席的共識，也成為值得注意的重中之重，換言之，這才是柯文哲與朱立倫要的，不難察覺這涉及的是明年一月十三日大選之後的縱橫捭闔，這也可以解釋兩黨若有意願，多的是機會可以對話，為何非要拖到距投票日只剩下短短二個多月的此刻才能開始鋪排，原來總統這一局，對柯文哲來說沒有妥協的餘地，對朱立倫而言不是自己的局，自然不干他的事，因此雙方沒什麼好談的。

柯文哲與民眾黨的打算，事實上非常清楚，柯本人只有一條路要選「正的」，他要率領不分區與區域進行席次的衝刺，以八至十席為目標，希望明年在立法院成為關鍵的力量。倘若柯選「副的」，將與以上的計畫衝突，甚至危害。何況柯陣營私下的民調，柯一直領先侯有一些距離，更認為沒有他要讓賢的道理，這也是他堅持要全民調定勝負的原因。

雖然總統這局沒得談，但是柯文哲與朱立倫對於立委這部分則很有得聊，所謂的席次最大化如果能夠兌現，則柯朱的順利聯手，就能爭取選後最大政治勢力的成形，柯文哲即使沒選上總統，也會藉由國民黨的組織基礎，成為在野陣營的未來領袖，朱立倫亦可因此延續政治生命，萬一柯文哲選上了總統，還有所謂「聯合政府」的紅利可以分配，成為進一步招降納叛的籌碼。

這是「換位思考」，得出柯朱的主觀算盤。國民黨願不願意作嫁？黨提名人侯友宜願不願意被丟包？這是另外的問題，也是下一個要觀察的客觀情勢。

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