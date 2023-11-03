郭營公布交103萬份連署書

郭台銘昨晚在臉書上貼文，表示將全力以赴、勇往直前。（取自郭台銘臉書）

2023/11/03 05:30

〔記者吳亮儀、錢利忠、溫于德、林旻臻／綜合報導〕總統擬參選人郭台銘陣營昨日宣布，總計送交了一○三萬六七七八份民眾連署書給各地選委會。連署作業結束後，各地連署站點將轉型做為各地競選辦公室或選民服務中心。

郭台銘陣營自九月廿日開始連署，並陸續在各地增設連署站或小型連署點，共計約四百多處，並在十月四日達到基本參選門檻的卅萬份，但仍繼續開放連署。

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要員工繳連署書換900元衛生紙 麥寮鄉農會總幹事收押

不過，郭台銘在全國各地衝刺參選總統連署書，卻接連爆發諸多爭議。繼日前連署站疑似花錢買民眾個資後，近期則是接連被民眾檢舉涉嫌以送米酒、衛生紙等物資的方式換取連署，遭檢調偵辦。

雲林地檢署前天帶回雲林縣麥寮鄉農會總幹事許浚杰在內十三名職員，麥寮鄉農會為幫郭台銘衝連署書份數，疑似要求員工繳交連署書，以換取每箱價值九百元的衛生紙。檢方訊後昨向法院聲請羈押許浚杰及鄭姓、許姓女職員，另外林女廿萬元交保，法院裁定許浚杰、鄭女羈押獲准，許女八萬元交保。

而郭台銘位於北北基桃的多個連署站，也因涉嫌贈送連署民眾價值廿七元的米酒，前天遭台北、新北、桃園及基隆四個地檢署搜索。台北地檢署昨約談新北市新店中正站、北新站兩個郭台銘官方連署站負責人後，質疑送米酒可能影響民眾連署意願，依涉違反正副總統選罷法等罪，諭令中正站副站長吳信慧三萬元交保，北新站副站長謝明樵、工作人員傅友辰各兩萬元交保。

郭陣營昨統計，已收到各地共計一○三萬六七七八份連署書，陸續送至選委會。連署書將由各縣市選委會查核，並公布合乎規定的連署人數。根據期程，中選會最晚須在本月十四日公布最終的合格份數。

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