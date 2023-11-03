郭再添爭議纏身 國民黨未納立委人選

屏東縣議員郭再添。（資料照）

2023/11/03 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣議員郭再添今年五月底曾陪同國民黨總統參選人侯友宜赴東港造勢，並有意爭取代表國民黨參選屏東第二選區立委，但因涉及官司爭議，國民黨屏東縣黨部並未考慮將郭列入立委人選。

五十歲的郭再添一九九六年至中國經商，十多年前結束中國事業返國投資，項目包括普洱茶、農業生物科技業、民宿、堆肥廠等，琳瑯滿目；二○○九年首次參選屏東第四選區縣議員，即高票當選；但二○一八年連任失利，身為國民黨員，去年卻以無黨籍身分參選縣議員，最後如願當選。

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國民黨屏南選區立委至今難產，頗具財力的郭再添一度被點名是合適的人選，昨天卻被檢方大動作以違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌起訴，引發政壇高度關注。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，縣黨部已將建議第二選區立委人選名單呈報黨中央，首選仍是前立委蘇清泉，第二人選為縣議員許馨勻，郭再添並不在考慮名單之中。

對於檢方大動作起訴，郭再添表示，該膠囊和快篩劑在港澳、中國藥房都買得到，他曾帶回來食用幾十盒，沒有被海關攔查；後來寄進來四十盒，海關也都放行，若是違法藥物早該被攔下，就是因為寄得進來才不知道屬違禁品。他說，藥一盒不過十塊錢，如何能構成賄選？妻子在中國還有祖產要繼承，才無法放棄戶籍，都來台定居二十年了，要怎麼被滲透？兩岸若開戰，他第一個上戰場。

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