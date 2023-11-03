賴清德競總開箱 立委參選人跳應援舞

前行政院長蘇貞昌舉辦新書「護國四年」簽書會，大批讀者排隊簽名。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/03 05:30

〔記者黃旭磊、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德台中市競選總部，昨天下午舉辦成立開箱會，八席台中市立委參選人到場大跳挺台灣應援舞，高呼強棒出擊、八席全上；國民黨總統參選人侯友宜台中競選總部，選定在北屯區鄰中捷舊社站，預計月底成立，民眾黨總部尚未確定地點及成立時間。

蘇貞昌昨辦護國四年簽書會

前行政院長蘇貞昌昨天前往台中舉辦新書「護國四年」簽書會；蘇貞昌呼籲大家要顧好賴清德，他強調，不要投給有買票的立委，守護國家人人有責。

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賴清德台中市競選總部位於西屯區青海路、環中路口，昨天開箱，第一選區立法院副院長蔡其昌、第二選區立委林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區立委張廖萬堅、第五選區立委莊競程、第六選區江肇國、第七選區立委何欣純及第八選區謝志忠，到場大跳「挺台灣」應援舞。

蔡其昌說，賴副總統是中華職棒統一隊最大咖球迷支柱，是最強投手一定可以完封對手，「八名隊友（立委參選人）一定守住分數，不讓對方越雷池一步。」

民進黨台中市黨部主委李天生指出，該黨於中市有現任六席立委，非常有信心可以「保六」，至於第三及第八選區艱困，年輕的謝子涵及謝志忠後勢看漲。

賴清德競總開箱，民進黨8席立委參選人大跳「挺台灣」應援舞展現活力。（記者黃旭磊攝）

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