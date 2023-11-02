台媒助中大外宣 國安會：有掌握

對於是否有台灣媒體協助中國進行大外宣，國安會秘書長顧立雄表示，確實有看到個人以及民調公司赴中國，國安單位已成立專門團隊監控。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國介入台灣大選手法層出不窮，民進黨立委林楚茵昨天在立法院司法委員會詢問國安單位，是否有掌握台灣媒體協助中國進行大外宣；對此，國安會秘書長顧立雄表示，確實有看到個人以及民調公司赴中國，國安單位已成立專門團隊監控，並配合檢調進行蒐羅。

已成立專門團隊監控

有關鴻海集團旗下的富士康被中國查稅、查土地使用，外界質疑，中共此舉是要逼郭台銘不要參選台灣總統。顧立雄表示：「我想郭台銘應該心裡冷暖自知。」他也說，以政治性手段介入，讓台商感到寒蟬效應，這一項是中國使用的介選手法之一。

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立法院司法及法制委員會昨審查「一一三年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分」，林楚茵質詢時，提及中國介選新招，是找在地協力者去對岸參加秘密會議，再回來台灣做一系列宣傳報導，也就是利用台灣名嘴、媒體來幫中國作大外宣，這根本是溫水煮青蛙策略，國安會應根據金流進行追查。

顧立雄表示，相關訊息國安單位都有掌握，雖然沒辦法說完全掌握，但有看到個人、民調公司確實是有赴中；至於追查金流部分，持續努力當中，這並不容易，不是只有金管會的問題而已，包括相關國安團隊大家都要一起努力，且必須要有確切證據才行，國安單位一直都有配合檢調從事相關搜羅。

顧強調，針對中國介選，國安單位已成立專門團隊，和行政部門充分合作，也有一些相關工具，它用AI，我們也會用相關工具監測輿情反應，有些輿情造成很大影響，必須即時揭露反制，內部也會進行溯源，訊息是從哪裡來的，這些都在做。

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