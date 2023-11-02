蘆洲湧蓮寺祈福 賴︰3歲孫正在台灣

民進黨總統參選人賴清德（左二）1日前往蘆洲湧蓮寺參拜，廟方主委陳宏昌（左一）陪同。（記者塗建榮攝）

2023/11/02 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德昨天到新北市蘆洲湧蓮寺參加祈福活動，與支持者親切互動，賴遇到一位帶著小女孩的媽媽，徵得對方同意後抱起小女孩，他開心透露，三歲的孫子目前在台灣。

賴清德由在地的民進黨立委林淑芬等民代陪同，受到許多民眾熱情歡迎。賴除了說明政見理念，也稱讚林淑芬是優秀的好立委，值得民眾再度支持。

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賴清德步出寺廟後與民眾、攤商互動，看到一位帶著小女孩的媽媽，徵得同意後抱起小女孩，笑稱「我們家也有一個小帥哥喔！」一旁的媒體詢問「年紀多大？」賴回答「三歲多，我的孫子。」並透露孫子正在台灣。

賴清德先前曾說，兩個兒子都到美國留學，小兒子已學成返國，大兒子之後也會回家鄉盡份心力。據了解，賴清德的長子賴廷與、媳婦陳筱依在二○一八年底完婚，二○二○年三月生下兒子，是賴清德的第一個孫子。

柯批林淑芬 遭民眾反嗆

民眾黨主席柯文哲昨天也到湧蓮寺參拜，為民眾黨提名的新北市第二選區立委參選人李有宜輔選。柯批評民進黨在地立委林淑芬說，「台灣選舉有時候是選人不選黨，現在要選人也選黨，我們也不能說對手不好，但民進黨內的一堆事，也不曾看妳（林淑芬）講話。」此時，一名婦女在台下怒嗆「叫你來拜佛祖，不是叫你來罵民進黨。」場面尷尬。

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