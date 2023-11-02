賴︰吸引海外菁英 技術帶回台灣

民進黨主席賴清德（右2）昨邀YouTube創辦人陳士駿（左2）、台灣就業金卡辦公室執行長廖炳坤（左1）與談，分享如何讓台灣吸引海外人才。（記者陳昀攝）

2023/11/02 05:30

民進黨邀YouTube創辦人陳士駿 分享留才政策

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨昨天邀請YouTube創辦人陳士駿與台灣就業金卡辦公室執行長廖炳坤，就「台灣如何在全球競爭中留才、攬才」進行分享。黨主席賴清德表示，未來會持續精進、增加外國人才來台誘因，吸引更多海外菁英們，將技術、經驗、國際觀點帶回台灣，透過彼此的交流互助，提升台灣新創前往國際市場的競爭力。

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陳士駿具矽谷經驗 現在全家都住台灣

賴清德指出，陳士駿不僅是創業領袖，更勇於跳脫舒適圈，帶著矽谷經驗回到台灣貢獻，分享時更不諱言，若非生在台灣，當初可能因為新加坡相對完整的攬才系統化，選擇移居新加坡，但這幾年陳早已認為當初選擇台灣的決定是對的，現在全家都住在台灣，他的太太、孩子，也都和他一樣愛上台灣。

賴清德說，他擔任行政院長時實施「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁工作、居留規定，陳士駿就是他頒發的第一張就業金卡外籍專業人士；二○二○年時任行政院長蘇貞昌成立就業金卡辦公室後，也要謝謝廖炳坤執行長團隊的努力，持續為台灣攬才、留才。

仿外國建立措施 吸引中高階外籍專才

賴指出，陳士駿、廖炳坤的分享都直達問題核心，包含海外人士來台工作碰到租屋、開戶、小孩就學問題等，也提到新加坡與以色列是和台灣搶國際人才的兩大競爭者，就像陳說的，台灣可以仿照其他國家，持續建立中高階外籍專業人才留才攬才的措施，對於種種不足之處，更必須持續精進。

賴表示，建置「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」，未來將提供一站式在地深耕服務，擴大核發專業領域就業金卡、放寬適用範圍、提升來台生活誘因，並優化僑外生便利措施、增進移工權益保障。在人才培育方面，也會強化產業及企業資源的連結，深化數位及新興科技人才培訓，支持學校推動育成中心，並成立新創基地與國際接軌，歡迎國際級的公司來台投資，增強接軌國際的量能。

賴強調會持續精進、增加外國人才來台誘因，希望有更多外國人才們和陳士駿一樣，來到台灣、愛上台灣。

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